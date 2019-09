Diretta Livorno Salernitana/ Streaming video DAZN: sfida equilibrata (Serie B)

Livorno Salernitana, che sarà diretta dal signor Davide Ghersini, va in scena alle ore 21:00 di domenica 29 settembre ed è dunque uno dei posticipi nella sesta giornata del campionato di Serie B 2019-2020. Gli amaranto sognano di regalare la seconda vittoria casalinga ai propri tifosi nella sfida di domenica prossima contro la Salernitana, valida per la sesta giornata del girone di andata del campionato di Serie B. Non sarà però semplice affrontare la squadra di Giampiero Ventura, che nelle prime cinque partite del torneo ha perso soltanto una volta, conquistando consensi unanimi in ogni stadio in cui ha giocato. Livorno che in classifica occupa la sedicesima posizione, dunque a rischio play out, con soli 4 punti guadagnati. Le cose vanno decisamente meglio alla formazione ospite, che dopo il pareggio casalingo contro il Chievo Verona è quinto in classifica a quota 10 punti, ex aequo con la Virtus Entella.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Livorno Salernitana sarà trasmessa esclusivamente dalla piattaforma DAZN, dunque gli abbonati potranno seguirla con dispositivi mobili quali PC, tablet e smartphone; da qualche giorno inoltre è attiva per i clienti Sky un’alternativa alla diretta streaming video, ovvero il canale DAZN1 che trasmette alcuni eventi dell’emittente sul numero 209 del decoder, in maniera gratuita per chi sia abbonato alla televisione satellitare da almeno tre anni.

PROBABILI FORMAZIONI LIVORNO SALERNITANA

Roberto Breda dovrebbe schierare gli amaranto con il 3-4-2-1, lo stesso modulo con cui la squadra toscana ha colto un punto sul campo della Nuova Cosenza. In porta il ceco Zima. I tre centrali difensiva dovrebbero essere Di Gennaro, Boben e Bogdan, mentre sugli esterni spazio a Porcino sulla sinistra e Morganella sulla destra (in ballottaggio con Del Prato). Le chiavi del centrocampo saranno ancora affidate all’esperto Luci, coadiuvato in mediana da Davide Agazzi. Sulla trequarti offensiva Breda potrebbe confermare la fiducia ai talentuosi Marsura e Murilo, mentre come terminale offensivo dovrebbe ancora toccare a Raicevic. Da non sottovalutare per l’incontro di domenica contro la Salernitana anche le quotazioni di Fabio Mazzeo e Manuel Marras. Gli ospiti rispondono con il collaudato 3-5-2. In porta Alessandro Micai, difesa a tre composta da Migliorini, Karo e il polacco Jaroszyński. Sugli esterni dovrebbe esserci spazio per Lopez a sinistra e la sorpresa Cicerelli a destra. A centrocampo invece sono quasi certi di scendere in campo dal primo minuto i titolarissimi Di Tacchio, Maistro e Odjer. In avanti Ventura non ha che l’imbarazzo della scelta, anche se fin qui gli hanno offerto maggiore affidabilità il bosniaco Milan Djuric e l’ex calciatore del Cagliari Giannetti. Il calciatore di maggiore talento della rosa del Livorno è Davide Marsura, cresciuto nelle giovanili dell’Udinese e con un passato importante al Venezia (quando in panchina sedeva Filippo Inzaghi). Ad oggi il trequartista amaranto ha disputato quattro incontri segnando una rete. Un altro calciatore che potrebbe sbloccarsi contro la Salernitana è Filip Raicevic, su cui il tecnico Breda ha deciso di puntare nonostante la casella dei gol segnati indichi zero. Dall’altra parte, riflettori accesi su Giannetti (esperienza importante in Serie A con la maglia del Cagliari) e il talentuoso Lamin Jallow, al momento miglior realizzatore della squadra campana con 2 gol in tre partite disputate.

QUOTE E PRONOSTICO

Snai quota il segno 1 a 2,35, mentre la vittoria della Salernitana in trasferta è data a 3,35. I favori dei pronostici sono dunque indirizzati al successo casalingo del Livorno, ma la quota bassa assegnata alla Salernitana testimonia come i bookmakers credano nelle potenzialità della squadra allenata dal tecnico Ventura.



