Video/ Lucchese Padova (1-0) gol e highlights: decide Yeboah! (Coppa Italia Serie C, 24 gennaio 2024)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI LUCCHESE PADOVA: LA SINTESI

Allo Stadio Porta Elisa la Lucchese supera il Padova per 1 a 0 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo i padroni di casa allenati da mister Gorgone partono forte affacciandosi pericolosamente in zona offensiva subito al 5′ con una conclusione di Rizzo Pinna, respinta in corner da Kirwan. I minuti scorrono sul cronometro ed i toscani insistono con Russo al 27′ e Rizzo Pinna al 33′, riuscendo anche poi a passare in vantaggio verso il 33′ grazie alla rete messa a segno da Yeboah, bravo a sfruttare nel migliore dei modi l’assist offertogli dal suo compagno Visconti.

Nel secondo tempo il copione sembra ripetersi rispetto a quanto ammirato in precedenza ed i rossoneri suonano nuovamente la carica al 53′ con un tiro fuori misura del neo entrato Tiritiello, sugli sviluppi di un angolo. Nell’ultima parte dell’incontro i biancoscudati non creano azioni realmente degne di nota per pensare di poter acciuffare il pareggio.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Dario Madonia, proveniente dalla sezione di Palermo, ha estratto il cartellino giallo per sei volte ammonendo rispettivamente Benassai, Yeboah e Fazzi da un lato, Calabrese, Perrotta e Villa dall’altro. La vittoria conquistata all’interno delle mura amiche in questa gara d’andata delle semifinali di Coppa Italia di Serie C permette alla Lucchese di affrontare la sfida di ritorno in una posizione privilegiata rispetto al Padova, costretto a rimontare in casa al ritorno.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI LUCCHESE PADOVA: IL TABELLINO

Lucchese-Padova 1 a 0 (p.t. 1-0)

Reti: 33′ Yeboah(L).

Assist: 33′ Vistonti(L).

LUCCHESE (3-4-3) – Coletta; Fazzi, Benassai, Gucher; Alagna, Cangianiello, Tumbarello, Visconti; Rizzo Pinna, Yeboah, Russo. A disp.: Chiorra, Berti, Toma, Tiritiello, Quirini, Djibril, Sabbione, Quochi, Leone, Guadagni, Magnaghi. All.: Gorgone.

PADOVA (3-5-2) – Zanellati; Calabrese, Granata, Perrotta; Kirwan, Bianchi, Crisetig, Dezi, Favale; Zamparo, Palombi. A disp.: Donnarumma, Mangiaracina, Delli Carri, Belli, Leoni, Fusi, Radrezza, Crescenzi, Villa, Capelli, Bortolussi, Liguori, Tordini. All.: Torrente.

Arbitro: Dario Madonia (sezione di Palermo).

Ammoniti: 23′ Benassai(L); 28′ Calabrese(P); 31′ Perrotta(P); 66′ Villa(P); 73′ Yeboah(L); 85′ Fazzi(P).

