DIRETTA LUCCHESE GUBBIO, PORTE BLINDATE IN CAMPIONATO

Due squadre che quest’anno non hanno ancora subito gol in campionato. La diretta Lucchese Gubbio, in programma venerdì 30 agosto alle ore 20:45, potrebbe vedere la prima rete subita da parte di una delle due squadre che però non hanno iniziato l’annata con lo stesso esito.

Infatti la Lucchese non è andata oltre il pareggio a reti bianche in casa del Pineto mentre il Gubbio ha approfittato del clean sheet per segnare il gol decisivo contro il Sestri Levante con Tommasini all’ottantunesimo minuto, rimanendo in 10 per il recupero ma restando compatti in difesa.

La stagione era però cominciata già prima di questo weekend per queste squadre. La Lucchese infatti ha debuttato con il ko di misura in Coppa Itali Serie C contro la Pro Vercelli con il gol dell’ex Torino Dell’Aquila. Sconfitta anche per il Gubbio che ha ceduto 2-1 con l’Ascoli in trasferta.

DOVE VEDERE LA DIRETTA LUCCHESE GUBBIO IN TV E STREAMING

Siete interessati a vedere la diretta Lucchese Gubbio? L’unico modo è scegliere tra Sky e NOW, entrambi detentori dei diritti della terza serie del calcio italiano.

Anche la diretta streaming, visibile su smartphone, tablet, computer e non solo, è visibile solamente sulle applicazioni di Sky e NOW.

LE PROBABILI FORMAZIONI LUCCHESE GUBBIO

Ora diamo un’occhiata alle probabili formazioni Lucchese Gubbio con i padroni di casa che opteranno per il 3-5-2. Tra i pali Palmisani, difesa a tre con Sabbione, Frison e Fazzi. Agiranno da esterni Quirini e Antoni mentre Visconti e Welbeck saranno le due mezzali con Tumbarello in regia. Davanti Costantino e Fedato.

Il Gubbio replica con il 3-4-2-1, un modulo simile a quello degli avversari ma con meno densità a centrocampo per un maggior numero di trequartisti. In porta Venturi, difeso da Tozzuolo, Rocchi e Pirrello. Crosinelli a destra, David a sinistra e coppia centrale Rosaria e Proietti. Di Massimo e Maisto giocheranno alle spalle di D’Ursi.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE LUCCHESE GUBBIO

Per chi invece volesse analizzare le quote per le scommesse Lucchese Gubbio, questa è la situazione. La vittoria dei toscani è offerta a 2.45 mentre il successo ospite viene quotato 2.75. Il segno X paga tre volte la posta in palio.Proseguiamo per quanto riguarda invece le reti segnate: il Gol è a 1.95, più alto del No Gol fissato a 1.67. Più margine tra Over 2.5 (2.35) e Under (1.50).