DIRETTA/ Lucchese Padova video streaming tv: oltre 100 anni di storia (Coppa Italia Serie C, 24 gennaio 2024)

DIRETTA LUCCHESE PADOVA, I TESTA A TESTA

La diretta di Lucchese Padova ha uno storico davvero lungo: le due squadre si sono affrontate addirittura, per la prima volta, nel 1922-1923 quando si parlava di Prima Divisione e la Serie A a girone unico era solo un’idea abbozzata, poi di fatto abbiamo sfide in tutte le epoche con la sola eccezione, se vogliamo, degli anni Settanta e del periodo che va dal 2007 a oggi. L’ultimo incrocio infatti rimane quello della stagione 2006-2007, nel girone A di Serie C1; il dato interessante riguarda il fatto che la Lucchese non ha mai segnato nelle ultime tre sfide, due di queste sono finite 1-0 per il Padova e l’altra, quella di mezzo, a reti bianche.

Il Padova ha sbancato il Porta Elisa per l’ultima volta nella partita più recente: sono passati quasi 17 anni, il gol decisivo lo aveva realizzato Davide Sinigaglia. Per trovare invece l’ultima vittoria della Lucchese dobbiamo tornare al settembre 2003: sempre nella città toscana e sempre 1-0, ma questa volta appunto si erano imposti i rossoneri grazie ad Eupremio Carruezzo. Nel computo generale dei precedenti abbiamo 17 vittorie del Padova e 16 della Lucchese (quattro consecutive negli anni Quaranta) e 14 pareggi, è quasi equilibrio totale e possiamo anche specificare che tra il marzo 1947 e l’ottobre 1962 le due squadre non hanno mai pareggiato, in un contesto fatto di 12 partite. (agg. di Claudio Franceschini)

LUCCHESE PADOVA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta di Lucchese Padova, semifinale d’andata della Coppa Italia Serie C, sarà visibile su Sky Sport Uno, canale 251. Bisogna essere abbonati al pacchetto Sport di Sky per assistere a questo primo atto della sfida che vale la finale.

Per la diretta streaming video di Lucchese Padova, sarà possibile visionare l’incontro su tutti i dispositivi mobili attraverso l’applicazione di Sky Go. Una volta aggiunta, basterà cercarla nel palinsesto. L’app si può scaricare su telefono, computer e tablet.

SI GIOCA L’ANDATA

La diretta Lucchese Padova, in programma mercoledì 24 gennaio alle ore 18:30, racconta dell’andata delle semifinali di Coppa Italia Serie C. I rossoneri sono arrivati al penultimo atto di questa competizione cominciando con un rocambolesco 4-3 inflitto all’Arezzo ai trentaduesimi, Dopodiché, la Lucchese ha eliminato prima la Spal 2-0 e poi la Juventus U23. Infine ha avuto la meglio sul Pontedera per 1-0 e ora si gioca l’acceso in finale in questa doppia sfida.

Dall’altra parte c’è il Padova che in questa Coppa Italia Serie C aveva esordito con un 4-2 al Legnago, pratica archiviata nel primo tempo. Ai sedicesimi sfida vinta con la Giana Erminio con un secco 3-0. Il turno successivo arriva il Lumezzane che però non mette in difficoltà il Padova, abile a vincere 2-0. Infine quarti di finale in casa del Pontedera con la rete di Kirwan al nono minuto del primo tempo che decide la sfida.

LUCCHESE PADOVA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Lucchese Padova vedono i padroni di casa schierarsi col 3-4-2-1. In porta Chiorra, difesa a tre con Gucher, Tiritiello e Fazzi. A centrocampo ci saranno Quirini e Visconti larghi e Tumbarello con Cangianiello nella zona nevralgica. In attacco Yeboah con alle sue spalle Guadagni e Rizzo Pinna.

Risposta del Padova con l’assetto tattico 3-5-2. Tra i pali Donnarumma, retroguardia composta da Belli, Delli Carri e Crescenzi. Agiranno da esterni Capelli a destra e Villa a sinistra con Radrezza regista e Varas con Dezi mezzali. In attacco coppia Liguori e Bortolussi.

LUCCHESE PADOVA, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Lucchese Padova danno favorita la squadra ospite a 2.50. Secondo William Hill, la X del pareggio è data a 2.85 mentre l’1 a 2.55.

L’Over 2,5 è quotato 2.62 contro l’Under a 1.44, molto più basso. Il Gol e No Gol sono rispettivamente dati a 2.20 e 1.62.

