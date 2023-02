Video/ Lucchese Recanatese (1-3) gol ed highlights: brutto stop toscano! (Serie C)

VIDEO LUCCHESE RECANATESE: LA PARTITA

Lucchese Recanatese termina, a sorpresa, con il tris ospite ai danni della formazione di Maraia, irriconoscibile di fronte al pubblico del “Porta Elisa”. Merito anche di una Recanatese praticamente perfetta. Partono bene gli ospiti che al 3’ provano subito a farsi vedere con Giampaolo, ma la sua conclusione termina alta. Al 18’ la Recanatese colpisce un palo con un colpo di testa di Sbaffo, che centra il legno alla sinsitra di Cucchietti. Ma la formazione di Pagliari ci crede e al 29’ passa meritatamente in vantaggio, con Morrone che sfrutta un cross di Sbaffo. Lucchese sotto di un gol e costretta ad inseguire senza però grandi idee. E così il primo tempo termina con gli ospiti in vantaggio.

Nella ripresa ci si aspetta una reazione della Lucchese, ma è la Recanatese che raddoppia al 16’ con Carpani che per la seconda volta batte Cucchietti. I rossoneri si svegliano dal torpore e dimezzano le distanze al 19’ con un bel tiro di Bruzzaniti. Ma è solo un fuoco di paglia perché la squadra ospite mette a segno la terza rete con Senigagliesi, che sfrutta a dovere una punizione. Il terzo gol taglia le gambe ai rossoneri che, di fatto, non hanno la forza per reagire e creare pericoli dalle parti di Fallani.

Lucchese: Cucchietti; Quirini (23’ st Mastalli), Tiritiello, Benassai, Alagna; Visconti, Franco (38’ st Ravasio), Tumbarello (38’ st Di Quinzio); Fabbrini (13’ st Bruzzaniti); Panico, Bianchimano (13’ st Romero). A disposizione: Coletta, Galletti, Ferro, Bachini, D’Ancona, D’Alena, De Maria. Allenatore: Maraia

Recanatese: Fallani; Longobardi, Alfieri (40’ st Foresta), Peretti, Yabre; Guadagni (28’ st Ferretti), Morrone, Alfieri, Carpani (40’ st Marilungo); Giampaolo (28’ st Senigagliesi), Sbaffo. A disposizione: Meli, Amadio, Quacquarelli, Vona, Stampete, Maragini, Somma. Allenatore: Pagliari

Marcatori: 29’ pt Morrone, 16’ st Carpani, 19’ st Bruzzaniti, 33’ st Senigagliesi.

Ammoniti: Benassai, Alagna e Morrone

