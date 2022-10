Video/ Lucchese Torres (0-0) highlights: toscani frenati dalla traversa, zero gol!

Video Lucchese Torres che non regala gol ed emozioni particolare ma che conferma l’ottimo periodo di forma della squadra di casa con il terzo risultato utile consecutivo dopo le due vittorie contro San Donato e Rimini. Ospiti che tornano a casa, in Sardegna, con un punto guadagnato dopo la sconfitta nel derby contro l’Olbia dopo tre risultati utili consecutivi. Nei primi minuti del primo tempo l’occasione principale è stata quella di Bianchimano che viene servito in profondità sfidando nell’uno contro uno Salvato che lo ipnotizza e porta il giocatore a non calciare verso la porta: il gioco comunque era fermo per una posizione di fuorigioco.

Poco dopo occasione per Campagna che con il sinistro sfiora il grande gol a giro e duplice fischio che porta le due squadre all’intervallo. Nel secondo tempo l’occasione più nitida dei primi minuti capita sulla testa di Tiritiello, il quale svetta più in alto di tutti ed impatta la palla con la sfera che finisce alta sopra la traversa. Occasioni importanti che continuano al minuto 88 quando Franco che impatta benissimo ma si deve attendere vedendo la sua palla calciata terminare dritta sulla traversa, terminando la gara sullo 0-0.

VIDEO LUCCHESE TORRES: IL TABELLINO

LUCCHESE (4-3-3): Cucchietti; Quirini (33′ st Merletti), Tiritiello, Benassai (21′ st Bachini), Visconti; Mastalli (33′ st Alagna), D’Alena (21′ st Franco), Tumbarello; Bruzzaniti, Bianchimano (21′ st Rizzo Pinna), Semprini. A disp.: Galletti, Maddaloni, Ferro, D’Ancona, Catania, Camaiani, Ravasio. All. Maraia

TORRES (4-4-2): Salvato; Ferrante, Dametto, Antonelli, Girgi; Liviero (39′ st Luppi), Lora, Gianola, Campagna (10′ st Masala); Scappini (10′ st Diakite), Ruoco. A disp.: Garau, Carboni, Pinna S., Sanat, Heinz, Tesio, Bonavolontà, Pinna R., Suciu, Carminati. All. Greco

ARBITRO: Enrico Gigliotti di Cosenza (Tomasello Andulajevic di Messina e Pistarelli di Fermo)

AMMONITI: Bianchimano, Dametto, Bachini, Diakite.

