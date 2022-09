Video/ Ludogorets Roma (2-1) gol e highlights: i giallorossi cadono anche a Razgrad!

Nuova battuta d’arresto per la Roma che dopo la pesante sconfitta di domenica scorsa a Udine aveva bisogno di riscattarsi, e in teoria il Ludogorets era l’avversario ideale per ritrovare subito il buon umore e rimettersi in carreggiata. Invece il cammino in Europa League si fa subito in salita per i giallorossi che cadono anche a Razgrad, con i padroni di casa che si impongono per 2-1 come scopriremo nel video Ludogorets Roma.

Un risultato che sarà ancora più difficile da metabolizzare, nessuno si aspettava un’altra debacle a pochi giorni di distanza dai quattro schiaffoni ricevuti dai friulani che stanno attraversando un grande momento – nel turno infrasettimanale avevano battuto la Fiorentina – mentre con i campioni di Bulgaria era lecito aspettarsi quantomeno una reazione d’orgoglio che invece non è arrivata, anzi. Da censura le prestazioni di Belotti e Zalewski che a questo punto potevano tranquillamente rimanere a casa e risparmiarsi il viaggio, deludente anche Spinazzola che è entrato in corso d’opera e quindi era più fresco degli altri, eppure non ha inciso minimamente sulla partita. Si salvano solamente Dybala, Pellegrini e Mancini che ha scheggiato un altro palo.

Malissimo la retroguardia capitolina sul gol di Cauly, nessuno va a chiudere sul brasiliano che ha tempo e spazio per entrare in area e battere Svilar con un sinsitro non potentissimo ma chirurgico. Shomurodov riesce persino a pareggiare momentaneamente i conti, ma i difensori di Mourinho non imparano la lezione e a ridosso del novantesimo Rick confeziona l’assist decisivo per Nonato che regala i tre punti ai suoi. Si complica la corsa al primo posto, considerando che anche il Betis ha vinto e sulla carta è più forte del Ludogorets, giovedì prossimo in Finlandia vietato sbagliare contro l’HJK.

VIDEO LUDOGORETS ROMA 2-1, LE DICHIARAZIONI

A meno che il piano dello Special One non sia quello di arrivare terzo nel girone per tornare in Conference League e cercare il bis, ma dalle parole del tecnico portoghese non sembrerebbero queste le sue intenzioni: “Siamo stati in controllo del match, non voglio dire che abbiamo giocato bene ma neanche così male da meritare la sconfitta. Il loro secondo gol è la conseguenza della nostra reazione emotiva dopo il pareggio, non volevamo accontentarci e quindi ci siamo sbilanciati troppo in avanti nel tentativo di ribaltare la situazione. Ultimamente ci dice sempre male, per fortuna ci sono altre 5 partite, certo che vincere la prima ci avrebbe messo in una posizione più confortevole. Ora dobbiamo battere l’HJK a tutti i costi”.

VIDEO LUDOGORETS ROMA 2-1, IL TABELLINO

LUDOGORETS-ROMA 2-1 (0-0)

LUDOGORETS (4-3-3): Padt; Cicinho, Verdon, Witry (87’ Terziev), Nedyalkov; Cauly (87’ Delev), Piotrowski, Cafumana (77’ Nonato); Tekpetey, Thiago, Despodov (70’ Rick). All. Ante Šimundza.

ROMA (3-5-2): Svilar; Mancini (75’ Volpato), Smalling, Ibanez; Çelik (67’ Spinazzola), Cristante (75’ Bove), Matić (76’ Camara), Pellegrini, Zalewski; Dybala, Belotti (67’ Shomurodov). All. José Mourinho.

ARBITRO: Craig Pawson (ENG).

AMMONITI: 38’ Cafumana (L), 53’ Nedyalkov (L), 68’ Piotrowski (L).

RECUPERO: 1’ pt, 6’ st.

MARCATORI: 72’ Cauly (L), 86’ Shomurodov (R), 88’ Nonato (L).











