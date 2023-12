Video/ Lumezzane Albinoleffe (3-1) gol e highlights: tris rossoblù (23 dicembre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS LUMEZZANE ALBINOLEFFE: LA SINTESI

Video Lumezzane Albinoleffe ricco di emozioni e gol. La squadra di Lopez chiude l’anno solare con una sconfitta in superiorità numerica tra i rimpianti. Gara subito nel vivo: Filigheddu ha subito il suo bel daffare al 3′ per dire di no alla stoccata da fuori di Zoma sugli sviluppi dello schema d’angolo. Il festival dello sciupio (26′) coinvolge anche le due punte correndo sull’onda dello sciagurato disimpegno in orizzontale di Dalmazzi ghermito da Arrighini, che dalla trequarti è bravo a incunearsi in aerea ma molto meno nello sbattere addosso a mani e corpo di Filigheddu, col tap-in di Zoma respinto sulla linea proprio dall’autore dell’errore di casa e Pisano a mandare in angolo. Il vantaggio piove come la grandine sotto il sole con la sbucata di Gerbi che gira di testa davanti al vertice sinistro dell’area piccola il pallone rimesso in mezzo abilmente da Pisano con una specie di semirovesciata. Al 19′ Calì si vede deviare in angolo il lob da Gelli, nemmeno tre minuti e Parodi ha la colpa di tenere la mano allungata sulla palla morta del caso per l’inserimento di Toccafondi: il pisano là davanti, alla terza gioia stagionale, sbaglia il penalty di destro, ma insacca con un sinistro fragoroso in caduta sotto la traversa.

La new entry Cannavò rimedia la doccia anticipata per la scarpata in faccia a Muzio sulla trequarti difensiva seriana. Toccafondi all’ottantesimo, ancora su invito del pari ruolo dall’altro lato, spreca alle stelle il possibile matchball, mentre Zanini infiocchetta il regalo per l’ingrato Gerbi il cui tiro fa la stessa fine (39′). Pisano può così sfidare Milesi e il braccio disteso di Marietta per incornare nel sette il controcross di Malotti dal quinto corner; Zoma apre subito dopo per Piccoli sbilanciatissimo all’indietro col busto. Lo stesso sbaglia a giro al novantesimo, come Malotti in slalom al 4′ di recupero su lancio di Calì che però si rifà ampiamente appoggiando l’ultimissima azione Malotti-Ilari con assist che pareva un rigore in movimento sbagliato.

LUMEZZANE ALBINOLEFFE, IL TABELLINO

LUMEZZANE: Filigheddu; Regazzetti, Pisano, Dalmazzi, Parodi; Calì, Ilari, Pesce (28′ pt Taugourdeau); Spini (27′ st Malotti), Gerbi (47′ st Pogliano), Capelli (27′ st Cannavò) . A disposizione: Greco, Galeotti, Filippini, Basso Ricci, Poledri, Kolaj. Allenatore: Franzini

ALBINOLEFFE: Marietta; Milesi, J. Gelli, Marchetti; Gusu (17′ pt Toccafondi), Agostinelli, Gatti (14′ st Zanini), Muzio (43′ st Carletti), Piccoli; Zoma, Arrighini. A disposizione: Pratelli, Moleri, Bettoni, Pala, Malanchini, Zambelli, Marchesini, Toma. Allenatore: Lopez

ARBITRO: Catanoso di Reggio Calabria

RETI: 42′ pt Gerbi (L), 23′ st rig. Arrighini (A), 42′ st Pisano (L), 50′ st Calì (L).

AMMONIZIONI: Milesi, Ilari e J. Gelli

ESPULSIONI: Cannavò al 29′ st per gioco violento

