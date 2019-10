Video/ Malaga Trento (93-74): highlights, Aquila ko in Spagna (Eurocup)

L’Unicaja Malaga piega la Dolomiti Energia Trentino nel Round 5 disputando una grande gara: nel video Malaga Trento tutti gli highlights dell’incontro. Un avvio con tanti errori da parte della compagine italiana porta gli spagnoli a chiudere il primo quarto sul 28-10. In seguito si prova la reazione d’orgoglio ma in realtà non riesce mai a rientrare in gara. Alla fine il risultato sarà 93-74 su uno dei campi più difficili d’Europa. Da sottolineare la grande prestazione di Aaron Craft che mette a referto 10 punti grazie a quattro rimbalzi, sei assist e quattro recuperi. In doppia cifra a anche Alessandro Gentile, 18 punti, e Justin Knox, 14 punti. Una gara quindi a senso unico come dimostra il risultato finale. Trento ha giocato contro una delle favorite alla vittoria finale della competizione. Ricordiamo che Trento , dopo il turno di riposo in campionato di questo weekend, giocherà ancora in trasferta in 7DAYS EuroCup a Istanbul contro il Galatasaray.

VIDEO MALAGA TRENTO: LE DICHIARAZIONI

Nicola Brienza, tecnico di Trento, ha rilasciato alcune dichiarazioni riportate dal sito ufficiale della Dolomiti Energia Trento: “Complimenti all’Unicaja Malaga, che è partita molto meglio di noi e ha deciso la gara con un grande primo quarto: avevamo bisogno di una prestazione solida per pensare di poter espugnare questo campo, e chiaramente cominciare con un primo parziale da 28-10 non ha reso le cose facili. Abbiamo provato a rientrare in gioco ma i nostri errori in attacco e in difesa sono stati puniti dai nostri avversari; non abbiamo giocato una grande partita, c’è tanto lavoro da fare e ora siamo già focalizzati sulla prossima partita contro il Galatasaray”.

