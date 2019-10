Diretta Malaga Trento/ Streaming video tv: sfida affascinante per l’Aquila (Eurocup)

Malaga Trento, che sarà diretta dagli arbitri Olegs Latisevs, Milan Nedovic e Renaud Geller, si gioca alle ore 20:45 di mercoledì 30 ottobre: al Palacio de Deportes José Maria Martin Carpena va in scena la partita valida per la quinta giornata nel gruppo D di basket Eurocup 2019-2020. Al momento la Dolomiti Energia sta mantenendo un passo che le permetterebbe di qualificarsi al prossimo turno della competizione: il ko interno contro l’Arka Gdynia è stato pesante ma non ha impedito all’Aquila di conservare il quarto posto in classifica. Vero è che perdere questa sera consentirebbe all’Unicaja di andare in fuga, visto che gli spagnoli hanno già vinto tre partite; a questo proposito la graduatoria del girone rischia di spezzarsi in due tronconi visto che anche Galatasaray e Arka hanno 3-1 come record. Dunque, Nicola Brienza e i suoi ragazzi devono puntare soprattutto a lasciarsi alle spalle Oldenburg e Buducnost che sembrano avere qualcosa in meno. Tra poco avrà il via la diretta di Malaga Trento, dunque non possiamo fare altro che dare voce ai temi principali di questa sfida.

La diretta tv di Malaga Trento non sarà garantita dai canali della nostra televisione, ma l’appuntamento per tutti gli appassionati è con la piattaforma Eurosport Player: per accedere alle immagini bisogna sottoscrivere un abbonamento con questo portale e poi utilizzare dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone seguendo così la partita in diretta streaming video. Ricordiamo anche che sul sito www.eurocupbasketball.com sarà possibile consultare gratuitamente le informazioni utili come tabellino play-by-play e statistiche dei giocatori.

Malaga Trento è una sfida affascinante per l’Aquila, che affronta oggi una squadra dalla forte tradizione europea che anche in epoca recente è stata in grado di fare risultati importanti in ambito internazionale. La Dolomiti Energia arriva dalla vittoria contro Treviso in campionato: un successo sofferto che ha messo in luce il talento di Alessandro Gentile, autore di 29 punti e 10 rimbalzi anche se prendendosi ben 23 tiri (11/23). Il numero 5 di Trento sarà fondamentale per provare ad andare oltre le aspettative per questa squadra, ma dovrà imparare a essere inserito in un contesto di gruppo; in questo senso dovrà essere bravo Brienza a “limitarlo” e metterlo al servizio dei compagni di squadra, che hanno risposto presente in Serie A1 dopo la batosta subita in Eurocup. Semifinalista tre anni fa in questo torneo, la Dolomiti Energia vuole correre per un altro grande traguardo europeo ma sa bene di essere oggi in una situazione diversa, nella quale sta provando a ricostruire dopo l’addio di Maurizio Buscaglia. Vedremo allora come andranno le cose in Andalusia, in una partita che rappresenta certamente un esame di maturità per il gruppo dell’Aquila.



