Video/ Mali Costa d’Avorio (0-1): highlights e gol. Elefanti ai quarti (Coppa Africa)

Grande successo ieri sera a Suez per gli elefanti che battendo il Mali col risultato di 1-0, accedono ai tanti sospirati quarti di finale della Coppa d’Africa. Come si vede nel video di Mali Costa d’Avorio 2019 la partita è stata piò che mai viva e brillante e davvero va detto che la nazionale delle Aquile esce dalla competizione a testa altissima. Proprio nel primo tempo è il Mali ha fare il bello e il cattivo di tempo e pur sfiorando più volte il gol, la porta però degli avversari rimane sigillata. E’ nella ripresa poi che l’esperienza degli elefanti emerge completamente: al 76’ basta la rete di Zaha, con assist di Kodjia a chiudere la partita e a regalare alla Costa d’Avorio il biglietto per i quarti di finale della Coppa d’Africa 2019. Sul finale però va detto che il Mali ci prova di nuovo a trovare la rete del pareggio con Adam Traorè, ma lo specchio degli elefanti rimane intonso al triplice fischio finale.

IL TABELLINO

Mali Costa d’Avorio 0-1 (0-0 pt)

Reti: 76’ Zaha

MALI: Diarra, Traore, Kone, Wague, Fofana, Haidara, Samassekou, Coulibaly, Marega, Djenepo, Diaby

COSTA D’AVORIO: Gbohouo, Coulibaly, Gbamin, Traore, Mamadou, Kanon, Kessie, Serey, Zaha, Kodjia, Pepe

Note: ammoniti 36’ Coulibaly (M), 62’ Bakayoko (C)

Arbitro Sikazwe Stadio: Suez Stadium (Suez)

