Video/ Manchester City Chelsea (4-0) gol ed highlights: Guardiola cala il poker!

Video Manchester City Chelsea che è di certo la partita più attesa di questo turno di FA Cup. Inizio Citizen interessante con Mahrez il più attivo sulla fascia destra con un ottimo pallone in mezzo per Alvarez che però deve fare i conti con Kepa in anticipo. Laporte lancia Palmer sotto porta ma Kepa ipnotizza il giovane azzurro che sbaglia. Calcio di punizione e pennellata perfetta di Riyad Mahrez che si insacca sotto il sette. Vantaggio Manchester City al minuto 23 ma ecco che ha inizio lo show di Pep Guardiola. 2-0 di Julian Alvarez dopo l’ingenuità all’interno dell’area di rigore di Havertz. Raddoppio Citizen che diventa un tris con il gol di Phil Foden che approfitta dell’assist si Walker e batte Kepa.

Secondo tempo che non regala molte emozioni come nel primo tempo. Manchester City che gioca un grande calcio ma che non affonda per trovare il poker ed il Chelsea che cerca di contenere il più che può contro le offensive della formazione Citizens. Girandola di cambi con Cancelo che entra in campo, e si beccherà anche il giallo poco dopo, e Manchester che chiude la partita con la doppietta personale di Riyad Mahrez che trasforma il calcio di rigore dopo il fallo in ritardo di Koulibaly, poker e vittoria che arriva dopo il consueto triplice fischio. Esulta Guardiola, non felice, invece, Potter.

VIDEO MANCHESTER CITY CHELSEA: IL TABELLINO

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ortega; Walker, Akanji, Laporte, Gomez (59′ Cancelo); Bernardo Silva (86′ Lewis), Rodri (59′ Phillips), Palmer; Mahrez, Alvarez, Foden. All. Guardiola

CHELSEA (4-3-3): Kepa; Humphreys, Koulibaly, Chaloabah, Hall; Kovacic (46′ Zakaria), Jorginho (63′ Azpilicueta), Mount (73′ Cuhkwuemeka); Gallagher, Havertz (46′ Fofana), Ziyech (63′ Hutchinson). All. Potter

ARBITRO: Robert Jones

GOL: 23′ e 85′ Mahrez (M), 30′ Julian Alvarez (M), 38′ Foden (M)

