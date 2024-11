VIDEO MANCHESTER CITY TOTTENHAM, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

All’Etihad Stadium il Tottenham si impone in trasferta per 4 a 0 sul campo del Manchester City come vedremo nelle immagini del video Manchester City Tottenham con tutti i gol e gli highlights. Nel primo tempo i Citizens sembrano cominciare bene la partita affacciandosi anche pericolosamente in avanti con Haaland subito all’11’ che chiama in causa il portiere Vicario ma gli Spurs non si lasciano impressionare e replicano riuscendo anzi a spezzare l’equilibrio iniziale con il gol del vantaggio realizzato da Maddison, bravo a capitalizzare su assist di Kulusevski.

Passano i minuti e lo stesso Maddison completa la doppietta personale con il gol del raddoppio siglato immediatamente al 20′ sfruttando il suggerimento di Son. La replica degli uomini di Guardiola è affidata al tiro impreciso di Haaland al 22′, oltre a rischiare il tracollo definitivo già al 28′ sul tentativo di Solanke respinto da Ederson.

Nel secondo tempo la storia del match non cambia e Solanke torna ad essere protagonista imbeccando in maniera vincente il compagno Pedro Porro per il tris londinese in avvio di ripresa al 53′. Nel finale il solito Haaland centra la traversa al 60′ per gli Sky Blues che, dopo essersi salvati su Kulusevski con Ederson al 66′, ci riprovano inutilmente con Gundogan al 77′ ed ancora Haaland all’80’ a causa delle parate di Vicario. Il poker biancoblu arriva al 90’+3′ in ripartenza grazie a Johnson, assistito da Werner.

Per quanto riguarda l’aspetto disciplinare, l’arbitro inglese John Brooks ha estratto il cartellino giallo per sei volte ammonendo rispettivamente Rico Lewis al 55′, Silva al 78′, De Bruyne all’80’ ed Akanji al 90’+2′ da un lato, Bissouma al 1′ e Sarr all’80’ dall’altro. I tre punti maturati grazie a questo successo esterno ottenuto nella dodicesima giornata di campionato garantiscono al Tottenham di raggiungere quota 19 nella classifica della Premier League 2024/2025 mentre il Manchester City non si muove, rimanendo bloccato a 23 punti.

VIDEO MANCHESTER CITY TOTTENHAM: GUARDA I GOL E HIGHLIGHTS