DIRETTA MANCHESTER CITY TOTTENHAM, PERIODI NO

La Premier League riparte con un big match dov’è presenta una netta favorita. Stiamo parlando naturalmente della diretta Manchester City Tottenham, gara che verrà giocata sabato 23 novembre 2024 alle ore 18:30 all’Etihad Stadium.

La squadra di Pep Guardiola, reduce dal rinnovo di contratto, sta attraversando un pessimo momento con quattro sconfitte consecutive. La prima proprio contro il Tottenham in EFL Cup, seguita dai ko in campionato con Bournemouth e Brighton più quello per 4-1 in Champions League con lo Sporting.

Diretta/ Galatasaray Tottenham (risultato finale 3-2): Solanke mette il secondo! (7 novembre 2024)

Il Tottenham non arriva d’altro canto da un periodo felicissimo poiché contro Galatasaray in Europa League e Ipswich in campionato non è arrivato nemmeno un punto. L’ultima vittoria è stata contro l’Aston Villa ad inizio novembre per 4-1.

DIRETTA MANCHESTER CITY TOTTENHAM, DOVE VEDERLA IN STREAMING VIDEO

Se siete in Italia e volete vedere in tv la diretta Manchester City Tottenham dovreste sicuramente già sapere che l’unica soluzione è Sky. L’emittente televisiva è presente anche per quanto riguarda la diretta streaming grazie all’app Sky Go.

Diretta/ Sporting Manchester City (risultato finale 4-1): Gyokeres incontenibile! (5 novembre 2024)

LE PROBABILI FORMAZIONI MANCHESTER CITY TOTTENHAM

Ora è giunto il omento delle probabili formazioni Manchester City Tottenham. La squadra di casa si schiererà con il 4-2-3-1. Tra i pali Ederson, protetto dal quartetto Walker, Stones, Akanji e Gvardiol. In mediana Kovacic e Gundogan mentre Bernardo, Foden e Savinho supporteranno Haaland.

Il Tottenham preferisce un modulo più classico cioè il 4-3-3. In porta l’italiano Vicario, difeso qualche metro iù avanti da Porro, Dragusin, Davies e Udogie. Nella zona nevralgica del campo Kulusevski, Bissouma e Sarr con Johnson, Solanke e Son in attacco.

VINCITORE PALLONE D'ORO 2024, CHI È?/ Rodri dopo Modric, un centrocampista tornerà al successo?

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE MANCHESTER CITY TOTTENHAM

Anche se il momento è negativo, le quote per le scommesse Manchester City Tottenham premiano la squadra di casa a 1.45. La vittoria invece della squadra di Postecoglou è 5.25 mentre il segno X del pareggio si trova a 4.65.

Senza troppi giri di parole, ci si aspettano varie reti con l’Over 2.5 a 1.30 e l’Under alla stessa soglia a 3.50. Gol e No Gol rispettivamente a 1.44 e 2.63.