Video/ Manchester United Galatasaray (2-3) gol e highlights: Icardi sbanca l’Old Trafford (3 ottobre 2023)

VIDEO, GOL E HIGHLIGHTS MANCHESTER UNITED GALATASARAY: COLPO TURCO ALL’OLD TRAFFORD

Video, gol e highlights Manchester United Galatasaray, gara valevole per la seconda giornata del Gruppo A di Champions League vinta dai turchi per 3-2. Una partita clamorosa sin dalle prime battute quando al 17 Rashford scatta dalla destra, mette in mezzo e trova il colpo di testa vincente di Hojlund per la rete che sblocca la partita. Passano pochi minuti e Zaha, ex Crystal Palace, si prende gioco di Dalot che goffamente non riesce in alcun modo ad ostacolarlo regalando di fatto la possibilità a Zaha di coordinarsi in acrobazia e siglare il pareggio. Un primo tempo che si conclude con una rete per parte.

Nella ripresa pasticcia la difesa del Galatasaray e Hojlund, dopo essere partito da centrocampo in progressione, si presenta a tu per tu con Muslera e non sbaglia: dopo la rete annullata poco prima, l’ex Atalanta fa centro per la seconda volta in serata. Al 71′ Amrabat sale troppo su una rimessa laterale, si perde Yilmaz che dopo aver ricevuto da Icardi serve al centro dell’area tutto solo Akturkoglu che non sbaglia e fa 2-2. Al 77′ altro disastro di Onana: il portiere ex Inter regala palla a Mertens al limite dell’area, l’ex Napoli viene steso da Casemiro già ammonito che viene espulso con Kruzliak che assegna inoltre il rigore sacrosanto ai truchi. Dal dischetto va Icardi che calcia direttamente fuori a poco più di dieci dal termine. Quando sembra tutto passato, proprio Icardi raccoglie un pallone di Sanchez e con un tocco sotto beffa Muslera, si riscatta dall’errore dagli undici metri e di fatto regala la vittoria al Galatasaray.

VIDEO MANCHESTER UNITED GALATASARAY, IL TABELLINO

MANCHESTER UNITED-GALATASARAY 2-3

RETI: 17′ e 22′ st Hojlund (MU) , 23′ Zaha (G), 26′ st Akturkoglu (G), 36′ st Icardi (G).

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): Onana; Dalot, Varane, Lindelof, Amrabat (44′ st Martial); Casemiro, Mount (40′ st Antony); Mejbri (1′ st Eriksen), Fernandes, Rashford (24′ st Garnacho); Hojlund. All. ten Hag.

GALATASARAY (4-2-3-1): Muslera; Boey, Sanchez, Bardakci, Angelino (39′ st Ndombele); Torreira (16′ st Oliveira), Ayhan (39′ st Nelsson); Tete (16′ st Yilmaz), Akturkoglu, Zaha (27′ st Mertens); Icardi. All. Buruk.

ARBITRO: Kruzliak (Slovacchia)

AMMONITI: Casemiro, Dalot (MU) e Torreira, Buruk, Boey, Oliveira (G).

ESPULSIONE: 32′ st Casemiro (MU).

NOTE: Icardi (G) ha sbagliato un calcio di rigore al 33′ st.

MANCHESTER UNITED GALATASARAY, IL VIDEO GOL E HIGHLIGHTS











