Video/ Manchester United Omonia (1-0) gol e highlights: la risolve McTominay al 93′

VIDEO MANCHESTER UNITED OMONIA 1-0

Poteva essere la serata di Francis Uzoho, portiere nigeriano che difende i pali dell’Omonia, squadra cipriota che per la prima volta nella sua storia giocava all’Old Trafford, con oltre 7mila tifosi che si sono sobbarcati una trasferta di oltre 4mila chilometri per sostenere i loro beniamini alle prese con il Manchester United. Nell’arco dei novanta minuti l’estremo difensore ospite si è messo in evidenza con una lunga serie di parate decisive che hanno contribuito a tenere il risultato in equilibrio sia nel primo tempo che nella ripresa, negando più volte il gol a Rashford – che sembrava avere un conto aperto con lui – e deviando sulla traversa il missile da fuori area di Casemiro.

DIRETTA/ Manchester United Omonia (risultato finale 1-0): la risolve McTominay al 93'

Nemmeno Fred e Cristiano Ronaldo sono riusciti a trovare un modo per trafiggerlo, con Bruno Fernandes meno brillante del solito. Nonostante gli sforzi profusi i Red Devils rischiavano di uscire dal campo con un solo punto in tasca e di ritrovarsi così a tre punti di ritardo dalla Real Sociedad capolista del gruppo E di Europa League che ha anche il vantaggio della vittoria nello scontro diretto.

DIRETTA/ Ludogorets HJK (risultato finale 2-0): espulso Raitala nel recupero

CLICCA QUI PER IL VIDEO MANCHESTER UNITED OMONIA (1-0)

Invece è diventata la serata di Scott McTominay, gettato nella mischia da ten Hag a una manciata di minuti dal novantesimo. Il centrocampista scozzese pesca il jolly nel recupero, al 93’, su assist di Sancho – anche lui entrato dalla panchina così come Eriksen che ha ravvivato la manovra dei padroni di casa. Stavolta nemmeno Uzoho, che fino ad allora le aveva prese tutte, può opporsi e a pochi istanti dallo scadere il pallone gonfia la rete per l’1 a 0 che condanna gli ospiti alla resa.

La formazione allenata da Lennon resta ancora in corsa per il terzo posto valevole per l’accesso agli spareggi di Conference League, ma dovrà battere lo Sheriff Tiraspol con almeno 4 gol di scarti visto lo 0-3 dell’andata. Un’impresa ai limiti dell’impossibile per il club di Nicosia che se non altro ha venduto cara la pelle e non ha di certo sfigurato al cospetto di una big del Vecchio Continente che continua a mantenere il suo blasone pur non rivivendo più i fasti del passato.

Risultati Europa League, classifiche/ Diretta gol live: pari Roma, show Friburgo!

VIDEO MANCHESTER UNITED OMONIA 1-0, IL TABELLINO

MANCHESTER UNITED-OMONIA 1-0 (0-0)

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): De Gea; Dalot, Lindelöf, Martinez, Malacia (60’ Shaw); Casemiro (81’ McTominay), Fred (70’ Eriksen); Antony (60’ Sancho), Bruno Fernandes, Rashford; Cristiano Ronaldo. All. Erik ten Hag.

OMONIA (5-3-2): Uzoho; Matthews (65’ Psaltis), Lang, Miletić, Yuste, Kitsos; Panagiotou, Cassamã (85’ Diskerud), Charalampous (74’ Papoulis); Bruno (74’ Loizou), Kakoulli (64’ Ansarifard). All. Neil Lennon.

ARBITRO: Jérôme Brisard (FRA).

AMMONITI: 49’ Kakoulli (O), 68’ Cassamã (O), 90’+2’ Panagiotou (O).

RECUPERO: 0’ pt, 5’ st.

MARCATORI: 90’+3’ McTominay (MU).











© RIPRODUZIONE RISERVATA