Video/ Manresa Sassari (61-64): highlights. La Dinamo non sbaglia! (Basket)

Al Pavelló Nou Congost la Dinamo Sassari supera in trasferta il Baxi Manresa per 64 a 61. Come si vede nel video di Manresa Sassari, nelle fasi iniziali dell’incontro gli ospiti guidati da coach Pozzecco partono subito alla grande nel tentativo di prendere immediatamente il controllo delle operazioni. I padroni di casa si ritrovano così costretti ad inseguire i rivali di giornata fin dall’avvio della gara ma, con il passare dei minuti, gli spagnoli ribaltano la situazione sino a ristabilire l’equilibrio e le due compagini finiscono col rientrare negli spogliatoi per l’intervallo lungo in parità. Al rientro sul parquet dopo il riposo, il copione non cambia rispetto alla frazione precedente e sono sempre i biancoblu a tornare abilmente in vantaggio in modo da iniziare l’ultimo quarto di gioco avanti di sei lunghezze. Nel corso degli ultimi dieci minuti della partita tutte e due le compagini segnano davvero pochissimo e la difesa italiana si rivela praticamente insuperabile per le speranze di rimonta degli spagnoli, ai quali non basta aggiudicarsi il parziale finale con un misero 13 a 10. I due punti conquistati lontano dalle mura amiche permettono alla Dinamo Sassari di salire a quota 25 nella classifica del gruppo A di Champions League mentre il Baxi Manresa non si muove, rimanendo fermo a 20 punti.

LE STATISTICHE

Analizzando le statistiche dell’incontro emerge come il Manresa sia stato in grado di far registrare una percentuale al tiro finale migliore rispetto a quella di Sassari, ovvero il 41,82% contro il 38,71%. I padroni di casa hanno effettuato più stoppate, 3 a 1, e rubato più palle, 6 a 5, ma gli ospiti spiccano in quanto a turnover, 19 a 15, e nel gioco a rimbalzo: 42 a 31 i totali, dei quali 28 a 27 in difesa e 14 a 4 in attacco. I migliori marcatori assoluti della serata sono stati rispettivamente il numero 2 Miro Bilan grazie ai 14 punti messi a segno in favore dei sardi e, sul fronte opposto, si è invece distinto il numero 45 David Kravish per merito degli 11 punti realizzati per gli spagnoli. Infine, sotto l’aspetto disciplinare, la squadra più scorretta è stata il BAXI Manresa a causa del 21 a 20 nel computo dei falli.

IL TABELLINO

BAXI MANRESA – Magarity, Sakho, Vaulet, Dulkys, Perez. A disp.: Baez, Jou Coll, Kravish, Mitrovic, Nelson, Orritt, Tomas. Coach: Pedro Martinez Sanchez.

DINAMO SASSARI – Spissu, Bilan, Evans, Pierre, Vitali. A disp.: Bucarelli, Coleby, Devecchi, S. Gentile, Jerrells, Magro, Sorokas. All.: Pozzecco.

