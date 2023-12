Video/ Mantova Lumezzane (1-0) gol e highlights: calcio di rigore di Galuppini! (Serie C, 16 dicembre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI MANTOVA LUMEZZANE: LA SINTESI

Allo Stadio Danilo Martelli il Mantova supera il Lumezzane per 1 a 0 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo gli ospiti guidati dal tecnico Franzini partono bene affacciandosi pericolosamente in zona offensiva subito al 7′ con una conclusione larga non di molto provata da Gerbi. I minuti scorrono sul cronometro ed i biancorossi insistono colpendo anche un palo al 29′ sull’iniziativa di Galuppini.

Nel secondo tempo i biancobandati ricominciano alla grande riuscendo a passare in vantaggio al 59′ grazie alla rete messa a segno da Galuppini, bravo a trasformare il calcio di rigore fischiato per il fallo commesso da Dalmazzi nei confronti di Mensah. Nell’ultima parte dell’incontro i rossoblu non creano ulteriori azioni davvero degne di nota per quantomeno acciuffare l’eventuale pareggio.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Giuseppe Vingo, proveniente dalla sezione di Pisa, ha estratto il cartellino giallo per sei volte ammonendo rispettivamente Wiser da un lato, Pesce, Gerbi, Filigheddu, Moscati e Righetti dall’altro. I tre punti conquistati all’interno delle mura amiche in questo diciottesimo turno di campionato permettono al Mantova di salire a quota 44 nella classifica del girone A della Serie C mentre il Lumezzane non si muove, restando fermo a 22 punti.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI MANTOVA LUMEZZANE: IL TABELLINO

Mantova-Lumezzane 1 a 0 (p.t. 0-0)

Reti: 59′ RIG. Galuppini(M).

MANTOVA (4-3-3) – Festa; Radaelli, Redolfi, Brignani, Panizzi; Muroni, Burrai, Trimboli; Galuppini, Mensah, Fiori. A disp.: Sonzogni, Celesia, Bani, Debenedetti, Wieser, Cavalli, Suagher, Fedel, Napoli, Argint, Bragantini, Monachello. All.: Possanzini.

LUMEZZANE (4-3-3) – Filigheddu; Regazzetti, Pisano, Dalmazzi, Righetti; Calì, Pesce, Moscati; Spini, Gerbi, Cannavò. A disp.: Greco, Galeotti, Taugourdeau, Pogliano, Malotti, Capelli, Basso Ricci, Ilari, Parodi, Poledri, Kolaj. All.: Franzini.

Arbitro: Giuseppe Vingo (sezione di Pisa).

Ammoniti: 24′ Pesce(L); 44′ Gerbi(L); 58′ Filigheddu(L); 61′ Moscati(L); 90’+8′ Wiser(M); 90’+8′ Righetti(L).

