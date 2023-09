Video/ Mantova Padova (1-1) gol e highlights: Delli Carri risponde a Galuppini (Serie C, 4 settembre 2023)

VIDEO MANTOVA PADOVA (1-1): UN PUNTO A TESTA

Mantova e Padova si affrontano al Martelli per la prima giornata del girone A di Serie C. I virgiliani, retrocessi e poi ripescati, quest’anno hanno l’obiettivo di salvarsi tranquillamente senza giocarsi la vita nelle ultime partite come accaduto la scorsa stagione; gli euganei tenteranno nuovamente la scalata alla Serie B. Prima che inizi la partita, viene osservato un minuto di silenzio in onore delle vittime del disastro ferroviario di Brandizzo. Sin da subito, Liguori guida gli euganei all’attacco, facilitati anche dagli errori in fase difensiva dei padroni di casa. Che decidono quindi di non accelerare troppo il gioco per evitare errori e contropiedi pericolosi orchestrati dai ragazzi di Torrente, desiderosi di iniziare bene la stagione.

Ma, sfruttando una disattenzione dei patavini, Monachello serve Panizzi, che, avanzando sulla fascia sinistra, offre un assist al compagno Galuppini che supera Zanellati segnando il gol che apre le marcature. Il gol di Galuppini al 11’ incoraggia il Mantova, che cerca di ampliare il vantaggio con Fiori e Bani, entrambi fermati da Zanellati. Il Padova risponde al 18’ con un tiro di Cretella, seguito da un altro tentativo di Radrezza che mette Festa in difficoltà, costringendolo a rifugiarsi in corner. Gli euganei insistono con Bortolussi e Capelli e mettono sotto i virgiliani che resistono e vanno al riposo in vantaggio.

VIDEO MANTOVA PADOVA: IL SECONDO TEMPO

L’inizio del secondo tempo vede i padroni di casa subito all’arrembaggio con i soliti Fiori e Bani, anche in questo caso Zanellati ci mette una pezza. Il Padova sembra in balia degli avversari ma con il passare dei minuti tira fuori gli artigli e pianta le tende nella metà campo del Mantova. Dopo una lunga serie di tentativi, a poco meno di venti minuti dal novantesimo, Delli Carri gela il pubblico del Martelli anticipando tutti con un colpo di testa, palla in rete e tutto da rifare per i ragazzi di Possanzini che al 75′ rischiano grosso sul tentativo di Bortolussi, Panizzi salva sulla linea prima che l’arbitro Grasso fischiasse per un fallo in attacco. Gli ingressi di Wieser, Mensah e Debenedetti vivacizzano la manovra dei padroni di casa, che reclamano un calcio di rigore e poi sciupano una punizione dal limite mancando l’appuntamento con il gol da tre punti. Il fischietto di Ariano Irpino manda tutti sotto la doccia sul risultato finale di 1-1 con le due squadre che si dividono la posta in palio.

VIDEO MANTOVA PADOVA 1-1, IL TABELLINO

MANTOVA-PADOVA 1-1 (1-0)

MANTOVA (4-3-3): Festa; Maggioni, Redolfi, Cavalli, Panizzi; Muroni, Bani, Trimboli (68’ Wieser); Fiori (79’ Mensah), Monachello (79’ Debenedetti), Galuppini (88’ Bragantini). All. Davide Possanzini.

PADOVA (3-5-2): Zanellati; Delli Carri, Crescenzi, Perrotta; Kirwan (84’ Belli), Cretella (61’ Varas), Radrezza, Dezi (74’ Bianchi), Capelli (61’ Russini); Bortolussi, Liguori (85’ Palombi). All. Vincenzo Torrente.

ARBITRO: Gianluca Grasso (Sez. di Ariano Irpino).

AMMONITI: 37’ Maggioni (M), 51’ Kirwan (P), 55’ Trimboli (M), 68’ Bani (M), 86’ Perrotta (P).

RECUPERO: 1’ pt, 5’ st.

MARCATORI: 11’ Galuppini (M), 72’ Delli Carri (P).