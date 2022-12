Video/ Mantova SG City Nova (2-1) gol e highlights: Fontana allo scadere (Serie C)

VIDEO MANTOVA SG CITY NOVA (2-1): LA PARTITA

Il Mantova vince allo scadere e fa sorridere il pubblico dello Stadio Danilo Martelli, al termine di questo match valido per la ventesima giornata di Serie C, Girone A. Tre punti d’oro per i padroni di casa in questo scontro salvezza, sbloccato dopo soli 21 minuti dai gialloverdi: rilancio lunghissimo di Sposito, sul quale Ejjaki interviene malissimo di testa. La sua incornata diventa un assist perfetto per bomber Anastasia, che avanza palla al piede e davanti a Chiorra non sbaglia. Nel recupero del primo tempo, però, arriva il pari: Guccione effettua un traversone perfetto per la testa di Ghilardi, che compie una torsione complicatissima ma spettacolare, ed infila la sfera in rete.

Nel secondo tempo Yeboah al 70esimo trova il gol del 2-1, ma l’arbitro annulla per un fallo su Zanon, rimandando tutto al 92esimo: Fontana si mette in proprio, elude gli avversari, rientra sul sinistro e con il mancino fulmina Giacomel disegnando una traiettoria spettacolare ed imprendibile, che si spegne sul secondo palo. Una vera e propria perla. Dopo la rete Fontana viene anche ammonito per essersi tolto la maglia, ma la sua esultanza è assolutamente giustificata. Il San Giuliano City Nova prova un disperato assedio finale, ma non c’è più tempo per trovare il gol del 2-2. Nella ripresa poche emozioni e occasioni importanti.

VIDEO MANTOVA SG CITY NOVA (2-1): IL TABELLINO

MANTOVA: Chiorra; Silvestro, Ghilardi, Iotti, Ceresoli; Ejjaki (55′ Gerbaudo), De Francesco, Pierobon (70′ Procaccio); Guccione, Yeboah, Paudice (79′ Fontana). A disp.: Tosi, Malaguti, Matteucci, Cozzari, Panizzi, Darrel, Pacurar. All.: Corrent.

SANGIULIANO CITY: Sposito; Zanon, Bruzzone, Pascali (60′ Marchi), Baggi (82′ Serbouti); Morosini (60′ Fall), Guerrini (75′ Pedone), Fusi; Cogliati, Qeros (82′ Metlika), Anastasia. A disp.: Cervellera, D’Alterio, Miracoli, Saggionetto, Casali, Deiana, Zugaro, De Respinis, Guidetti, Alcibiade. All.: Ciceri.

ARBITRO: Giorgio Bozzetto di Bergamo (assistenti: Rignanese di Rimini e Fedele di Lecce)

RETI: 19′ Anastasia, 45′ Ghilardi, 93′ Fontana.

NOTE: Calci d’angolo: 9-6. Ammoniti: Queros, Pascali, Guccione, Zanon, Metlika, Fontana. Recupero: 1’+5′.











