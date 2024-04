Video/ Mantova Vicenza (1-2) gol e highlights: gara subito chiusa da Ronaldo! (Serie C, 14 aprile 2024)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI MANTOVA VICENZA: LA SINTESI

Allo Stadio Danilo Martelli il Vicenza si aggiudica la sfida in casa del Mantova per 2 a 1 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo i veneti passano in vantaggio immediatamente al 2′ con la punizione vincente battuta da Ronaldo, bravissimo a completare la doppietta già al 3′ approfittando di un rilancio errato del portiere avversario Festa. I suoi compagni Ferrari, di testa al 13′, e Greco, parato al 31′, non trovano poi maggior fortuna.

Nel secondo tempo i lombardi di Possanzini iniziano la ripresa nel modo migliore ed infatti accorciano il distacco riaprendo il match al 53′ con la rete di Burrai, il quale rischia tantissimo al 57′ quando non si intende con il suo estremo difensore Massolo e manda la sfera contro uno dei pali della sua porta con un retropassaggio frettoloso. Nel finale i biancobandati sembrano crederci sebbene non vadano al di là di un paio di occasioni non concretizzate da Galuppini tra il 60′ ed il 66′.

Sotto l’aspetto della disciplina, l’arbitro Francesco D’Eusanio proveniente da Faenza ha estratto il giallo per sette volte, 3 a 4 nei cartellini, ammonendo rispettivamente Burrai, Mensah e Trimboli da un lato, Tronchin, Golemic, Laezza ed infine Cuomo dall’altro. La vittoria garantisce i tre punti al Vicenza che sale a 65 punti nella classifica del girone A della Serie C mentre il Mantova capolista rimane in testa con i suoi 79 punti.

