Video/ Milan Empoli (0-0) highlights: zero gol, ai rossoneri non basta il dominio

VIDEO MILAN EMPOLI: PALO E GOL ANNULLATO PER I ROSSONERI

Milan Empoli video gol e highlights della sfida terminata a reti bianche tra i rossoneri di Pioli e i biancoazzurri di Zanetti. Una formazione rivisitata da parte dei padroni di casa con un reparto offensivo inedito formato da Saelemaekers, Pobega e Rebic alle spalle di Origi. L’Empoli risponde con la coppia Piccoli-Caputo supportata da Baldanzi come trequartista. Al 13′ doppia occasione per il Milan firmata Rebic e Theo Hernandez, ma è attento entrambe le volte Perisan, sostituto di Vicario, che si rende protagonista di una terza parata al 40′ su un tiro a giro di Tonali.

Michael Jordan, irruzione nella super villa di Chicago/ Arrestato giovane 18enne

Ad inizio ripresa ancora chance per i rossoneri con Pobega che calcia di poco a lato. Al 55′ Mercenaro assegna un calcio di rigore per il Milan per via di un tocco di mano di Ebuehi salvo poi recarsi al Var per annullare la propria decisione e togliere il rigore alla squadra di Pioli. A quel punto a San Siro scendono in campo i titolari con Diaz, Girou e Leao. Florenzi, anch’esso subentrato nella ripresa, colpisce al volo verso il 76′ cogliendo il palo esterno mentre all’88’ è miracolo Perisan nel tu per tu a distanza ravvicinata di Brahim Diaz. Passano un paio di minuti e Giroud riceve un cross da Florenzi e accomoda la sfera in fondo al sacco per la gioia di San Siro. Una gioia effimera visto che Mercenaro annullerà il gol da lì a poco per un tocco col il braccio del centravanti francese. In una gara da 22 tiri, 9 angoli a 0 e ben il 70% di possesso palla il Milan non riesce comunque a battere l’Empoli.

Diretta/ Bologna Lecce streaming video tv: capolista in fuga (Primavera)

VIDEO MILAN EMPOLI: PERISAN UN MURO, DELUSIONE ORIGI-REBIC

Milan Empoli video gol e highlights di un match che ha avuto un canovaccio chiaro sin dalle prime battute con i rossoneri padroni del campo e i toscani impegnati a difendere. Proprio per questo motivo e per il fatto che sia finita 0-0, i maggior meriti vanno al reparto arretrato dell’Empoli a partire proprio da Perisan: il vice Vicario si è contraddistinto con interventi degni di nota, uno su tutti quello su Brahim Diaz a due minuti dal novantesimo. Con lui anche ottime le prove della coppia Luperto-De Winter, in particolar modo del gioiellino classe 2002 di proprietà della Juventus che si sta rivelando sempre più pronto a questo grande salto in Serie A.

Diretta/ Cagliari Juventus streaming video tv: bianconeri per i playoff (Primavera)

Deludono e non poco invece le prestazioni dei rossoneri. Su tutti Rebic e Origi: se l’ex Fiorentina seppur facendo molto male qualche tiro l’ha portato a termine, il belga è completamente un corpo estraneo di questo Milan ed è stato inevitabile sostituire entrambi. L’unico a salvarsi pienamente nel match di San Siro è stato Tonali con qualità, quantità e un intervento strepitoso nella ripresa in scivolata nei pressi della propria area di rigore. Ci prova e non poco Theo Hernandez, autore di una gara con ottimi spunti in entrambe le fasi.

VIDEO MILAN EMPOLI, IL TABELLINO

MILAN-EMPOLI 0-0

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria (17’ st Florenzi), Thiaw, Tomori, Theo Hernández; Bennacer (17’ st Brahim Diaz), Tonali; Saelemaekers (39′ st De Ketelaere), Pobega, Rebić (25′ st Leao); Origi (25’ st Giroud). A disp.: Mirante, Tătăruşanu; Ballo-Touré, Gabbia, Kjær; Adli, Bakayoko, Krunić, Vranckx, Messias. All. Pioli.

EMPOLI (4-3-1-2): Perisan; Ebuehi, de Winter, Luperto, Parisi; Fazzini, Marin (33’ st Cacace), Bandinelli (19′ st Grassi); Baldanzi (33’ st Haas); Caputo (19′ st Cambiaghi), Piccoli (43’ st Satriano). A disp.: Štubljar, Ujkani, Stojanović, Walukiewicz; Degli Innocenti, Henderson, Destro, Pjaca, Vignato. All. Zanetti.

ARBITRO: Marcenario di Genova.

AMMONITI: 38’ Pobega, 47′ st Cambiaghi, 49′ st Satriano.

VIDEO MILAN EMPOLI













© RIPRODUZIONE RISERVATA