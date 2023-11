Video/ Milan Fiorentina (1-0) gol e highlights: Camarda, esordio di un predestinato (25 novembre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS MILAN FIORENTINA: LA SINTESI

Era dallo scorso 7 ottobre che il Milan non vinceva in campionato, dalla gara con il Genoa già entrata di diritto nella storia con Giroud che si improvvisò portiere dopo l’espulsione di Maignan e salvò il risultato con una coraggiosissima uscita a tempo praticamente scaduto. Nel saturday night della 13^ giornata di Serie A i rossoneri ritrovano i tre punti battendo di misura la Fiorentina per 1-0, decide un rigore procurato e trasformato da Theo Hernández nel recupero del primo tempo. L’ennesima disattenzione difensiva costa caro ai viola che nella ripresa provano in tutte le maniere a rimettersi in carreggiata con il palo scheggiato da Nico González e la grande occasione di Mandragora che a tempo praticamente scaduto calcia a un metro dalla porta, Maignan ci mette la faccia e non è un modo di dire. Il portiere francese viene colpito in pieno volto dal pallone, in questa maniera un po’ rocambolesca salva il risultato e fa così gioire il pubblico di San Siro dove martedì prossimo Pioli e i suoi ragazzi si giocheranno un pezzo di qualificazione agli ottavi di Champions League contro il Borussia Dortmund. Serata che ricorderemo anche e soprattutto per l’esordio di Francesco Camarda che a 15 anni e 8 mesi diventa il più giovane esordiente di sempre nella massima categoria. Un predestinato? Forse è ancora presto per dirlo ma si parla molto bene di lui, è una delle colonne portanti della Primavera di Abate e a dispetto della sua giovanissima età sembra già pronto per questi palcoscenici.

Video/ Atalanta Napoli (1-2) gol e highlights: Elmas regala i tre punti a Mazzarri (25 novembre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS MILAN FIORENTINA 1-0, LE DICHIARAZIONI

In qualità di capitano del Milan, Calabria ha fatto da chioccia al giovanissimo Camarda: “Francesco ha sicuramente tanto talento così come altri ragazzi, ha ancora molta strada davanti a sé ma ha la testa sulle spalle e noi faremo il possibile per supportarlo e aiutarlo a crescere. Oggi il risultato era la cosa più importante, la prestazione passava in secondo piano. Abbiamo sofferto più del previsto, soprattutto nel finale, ma quello che conta veramente è aver strappato i tre punti, se poi le vittorie sono accompagnate da un bel gioco ancora meglio”. L’analisi concisa e senza fronzoli di mister Pioli: “La nostra prestazione? Orientata al risultato, nel primo tempo abbiamo giocato bene concedendo poco agli avversari e sbloccando la gara su calcio di rigore, nella ripresa abbiamo stretto i denti per portare a casa una vittoria a cui non potevamo rinunciare per nulla al mondo. Durante la settimana abbiamo lavorato molto bene, la Fiorentina è una squadra che ti mette sempre in difficoltà quando la affronti. Francesco? Ha talento, è un bel ragazzo, si meritava questa occasione”. Non nasconde l’amarezza il tecnico Italiano, secondo lui la sconfitta è un verdetto troppo severo: “Fa male rivedere gli highlights, purtroppo in queste situazioni ci manca sempre quella ferocia necessaria per raddrizzare le partite. Paghiamo secondo me un primo tempo sottotono dove negli ultimi dieci minuti abbiamo concesso troppo al Milan. Nella ripresa meritavamo il pareggio, non è da tutti giocare con questa personalità a San Siro”.

Diretta/ Cagliari Monza streaming video e tv. Sardi a caccia di un segnale (Serie A, 26 novembre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS MILAN FIORENTINA 1-0, IL TABELLINO

MILAN-FIORENTINA 1-0 (1-0)

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria (90’+2’ Florenzi), Thiaw, Tomori, Hernández; Musah, Reijnders, Pobega (84’ Krunić); Chukwueze, Jović (83’ Camarda), Pulisic (61’ Loftus-Cheek). All. Stefano Pioli.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Parisi, Milenković, Martínez Quarta, Biraghi; Arthur (46’ Maxime Lopez), Duncan (81’ Mandragora); Nico González, Bonaventura (88’ Kouamé), Sottil (81’ Ikoné); Beltrán (70’ Nzola). All. Vincenzo Italiano.

ARBITRO: Marco Di Bello (Sez. di Brindisi).

AMMONITI: 12’ Arthur (F), 45’+1’ Parisi (F), 56’ Tomori (M).

Probabili formazioni Juventus Inter/ Quote: c'è il dubbio fra Kean e Vlahovic (Serie A, 26 novembre 2023)

RECUPERO: 2’ pt, 7’ st.

MARCATORI: 45’+2’ rig. Hernández (M).

GUARDA QUI VIDEO GOL E HIGHLIGHTS MILAN FIORENTINA













© RIPRODUZIONE RISERVATA