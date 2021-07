Video/ Milan Nizza (1-1): highlights e gol. Giroud debutto con gol

Ed eccoci con gli highlights video di Milan Nizza, partita amichevole precampionato terminata sul risultato di 1-1. Incontro tutto sommato equilibrato, con i francesi che soprattutto all’inizio muovono palla meglio dei rossoneri, creando non pochi problemi alla retroguardia milanista. La squadra di Pioli, tuttavia, è ben sintonizzata e quando c’è da rispondere lo fa con grande convinzione. Theo Hernandez, ad esempio, mette i brividi a Benitez calciando fuori di poco una bella punizione.

Il Nizza replica attorno al ventiduesimo minuto, con Gouiri che colpisce il legno alla sinistra di Maignan. La partita è piacevole, con fiammate divertenti da ambo le parti: i meneghini si salvano nell’area piccola con un bell’intervento di Romagnoli, poi sul finire di tempo chiedono un rigore per un contatto sospetto su Leao. Nel secondo tempo ecco la consueta girandola di cambi, con il Milan che vede tra i pali Tatarusanu al posto di Maignan, mentre il giovane Gabbia subentra in difesa a Calabria. Anche la ripresa sembra equilibrata, ma un episodio sembra sorridere al Nizza, che conquista un penalty dopo un fallo di Krunic. Per i francesi dagli undici metri si presenta Gouiri che fa 1-0. Ancora sostituzioni per mister Pioli, con gli acquisti Fodé Ballo-Touré e Olivier Giroud in campo. Per il secondo si tratta dell’esordio assoluto con la maglia del Milan. Ed è proprio l’attaccante in arrivo dal Chelsea che, alla prima vera occasione, mette il timbro decisivo: ottimo colpo di testa sulla punizione al bacio di Castillejo, anche lui appena entrato, ed ecco il gol dell’1-1. A questo punto Milan Nizza può sbocciare ulteriormente, ma le tante sostituzioni da una parte e dell’altra finiscono per rallentare e addormentare la gara. Per i meneghini, però, c’è ancora spazio per i subentranti Rebic e Caldara. Nessuna occasione degna di nota nel finale, la partita si chiude sul risultato di 1-1.

TABELLINO MILAN-NIZZA: 1-1

MARCATORI 58′ rig. Gouiri (N), 65′ Giroud (M)

MILAN (4-2-3-1): Maignan (1′ st Tătăruşanu); Calabria (1′ st Gabbia), Tomori (25′ st Conti), Romagnoli (25′ st Caldara), Hernández (15′ st Ballo-Touré); Pobega (15′ st Maldini), Tonali (41′ st Di Gesù); Saelemaekers (15′ st Castillejo), Díaz (25′ st Rebić), Krunić; Leão (15′ st Giroud). A disp.: Robotti. Allenatore: Pioli.

NIZZA (4-2-4): Benitez; Atal (25′ st Lotomba), Todibo, Dante (25′ st Daniliuc), Kamara; Rosario (34′ st Smith), Thuram; Kluivert (1′ st Maolida), Gouiri (39′ st Amraoui), Da Cunha (25′ st Lemina), Ndoje. A disp.: Boulhendi; Trouillet, Parsemain. Allenatore: Galtier.

Video, Milan Nizza: gol e highlights della partita





