Video/ Milan Roma (2-2): gol e highlights, clamorosa rmonta giallorossa (Serie A)

VIDEO MILAN ROMA (2-2): RIMONTA GIALLOROSSA!

Ecco il video di Milan Roma per la 17^ giornata di Serie A. Allo Stadio Giuseppe Meazza le squadre di Milan e Roma si annullano a vicenda senza andare oltre un pareggio per 2 a 2. Nel primo tempo i padroni di casa allenati da mister Pioli cercano subito di proporsi pericolosamente in zona offensiva al 3′ con un colpo di testa di Giroud finito sul fondo. Gli ospiti guidati dal tecnico Mourinho, sostituito da Foti per squalifica, replicano al 4′ con il tiro ribattuto di Zaniolo. I minuti scorrono sul cronometro ed i rossoneri riescono a passare in vantaggio al 30′ grazie alla rete messa a segno da Kalulu, autore di un colpo di testa vincente ad anticipare Ibanez sul corner di Tonali. Nel finale della prima frazione di gioco i lombardi mancano lo specchio della porta al 37′ con uno spunto di Saelemaekers. I giallorossi provano a ripristinare l’equilibrio con un diagonale di Zalewski terminato di poco a lato del palo intorno al 42′.

Nel secondo tempo del video di Milan Roma il copione non cambia rispetto a quanto ammirato in precedenza ed è il Milan a sprecare le chances migliori con Leao al 48′, pallone in curva, Theo Hernandez al 52′, con pallone respinto in qualche modo da Rui Patricio, e Giroud al 54′, mancando a sua volta il bersaglio di testa. Il tempo passa ed i capitolini rischiano sul tocco di mano di Ibanez del 72′ oltre a subire poi il gol del raddoppio rossonero al 77′ a causa del gol trovato dal subentrato Pobega, bravo a capitalizzare il passaggio offertogli da Rafael Leao approfittando del movimento smarcante di Giroud. Nell’ultima parte dell’incontro Ibanez riapre la sfida con un colpo di testa sul calcio d’angolo di Pellegrini all’87’ ed è Abraham a completare la rimonta nel recupero al 90’+3′ con un gol che fa esplodere di gioia i romanisti. Il punto conquistato in questo diciassettesimo turno di campionato permette al Milan di salire a quota 37 ed alla Roma di portarsi a 31 punti nella classifica della Serie A.

VIDEO MILAN ROMA: LE STATISTICHE

Analizzando le statistiche dell’incontro, per il video di Milan Roma, emerge come il Milan avesse a lungo tenuto in pugno la gara dal 61% di possesso palla registrato alla fine del match. Parità nelle conclusioni, 12 per parte, ma i rossoneri hanno fallito le occasioni migliori se si pensa al 5 a 3 nelle conclusioni indirizzate nello specchio.

Infine, sotto l’aspetto disciplinare, il Milan è stata la squadra più scorretta a causa del 19 a 13 nel computo dei falli e l’arbitro Davide Massa, proveniente dalla sezione di Imperia, ha estratto il cartellino giallo per ben tredici volte ammonendo rispettivamente Leao, Bennacer, Tomori, Tonali e Pioli da un lato, Celik, Mancini, Zalewski, Zaniolo, Foti, Ibanez, Matic ed Abraham dall’altro.

VIDEO MILAN ROMA: LE DICHIARAZIONI

Per il video di Milan Roma andiamo a scoprire anche qualche parola al termine della partita. Il difensore romanista Roger Ibanez, intervistato da DAZN, ha dichiarato: “Abbiamo fatto quello che abbiamo per cui abbiamo lavorato negli allenamenti e il mister chiede sempre questo, di aver pazienza e noi non molliamo mai. Le palle ferme sono il nostro forte, sappiamo che la partita finisce solo quando l’arbitro fischia.

Dobbiamo avere pazienza, sono contento che Abraham abbia ritrovato il gol. Il Milan è forte, abbiamo aspettato un po’ tanto… Cosa posso dire, il punto fuori casa è importante e dobbiamo continuare a fare punti in ogni partita. Ogni partita ha tattiche diverse, le squadre marcano diversamente”.

VIDEO MILAN ROMA: IL TABELLINO

Milan-Roma 2 a 2 (p.t. 1-0)

Reti: 30′ Kalulu(M); 77′ Pobega(M); 87′ Ibanez(R); 90’+3′ Abraham(R).

Assist: 30′ Tonali(M); 77′ Leao(M).

MILAN (4-2-3-1) – Tatarusanu; Calabria, Kalulu, Tomori, T. Hernandez; Bennacer(74′ Vranckx), Tonali; Saelemaekers(85′ Gabbia), Brahim Diaz(70′ Pobega), Rafael Leao; Giroud(85′ De Ketelaere). A disp.: Mirante, Nava, Thiaw, Dest, Bozzolan, Bakayoko, Adli, Lazetic. Allenatore: Stefano Pioli.

ROMA (3-4-2-1) – Rui Patricio; G. Mancini(89′ Belotti), Smalling, Ibañez; Celik(78′ El Shaarawy), Cristante(65′ Matic), Lo. Pellegrini, Zalewski; Dybala, Zaniolo(66′ Tahirovic); Abraham. A disp.: Boer, Svilar, Shomurodov, Viña, Solbakken, Camara, Kumbulla, Spinazzola, Bove, Volpato, Majchrzak. Allenatore: José Mourinho.

Arbitro: Davide Massa (sezione di Imperia).

Ammoniti: 9′ Celik(R); 9′ Mancini(R); 26′ Leao(M); 31′ Zalewski(R); 45′ Zaniolo(R); 62′ Bennacer(R); 68′ Tomori(M); 72′ Tonali(M); 74′ Pioli(M); 74′ Foti(M); 82′ Ibanez(R); 90’+1′ Matic(R); 90’+7′ Abraham(R).

