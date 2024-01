Video/ Milan Roma (3-1) gol e highlights: Giroud firma il successo! (Serie A, 14 gennaio 2024)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI MILAN ROMA: LA SINTESI

Allo Stadio Giuseppe Meazza il Milan supera la Roma per 3 a 1 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo i padroni di casa allenati da mister Pioli contengono gli ospiti guidati dal tecnico Mourinho e riescono anche a passare in vantaggio verso il 10′ grazie alla rete messa a segno da Adli, bravo ad insaccare col sinistro dal limite dell’area su assist del suo compagno Reijnders. I minuti scorrono sul cronometro ed i rossoneri sembrano voler insistere affacciandosi pericolosamente in zona offensiva di nuovo al 27′ con Pulisic ed al 31′ cogliendo un palo con Theo Hernandez ma rischiano pure qualcosa intorno al 29′ su uno spunto insidioso provato dal romanista Celik, il quale incappa nella parata in corner di Maignan.

Video/ Fiorentina Udinese (2-2) gol e highlights: inciampo viola! (Serie A, 13 gennaio 2024)

I giallorossi si riaffacciano in avanti al 40′ con una conclusione di Spinazzola disinnescata anche in questo caso dall’attento Maignan. Nel secondo tempo il copione del match si ripete rispetto a quanto accaduto in precedenza e così i lombardi trovano il gol del raddoppio al 56′ per merito di Giroud, autore di un colpo di testa vincente sfruttando la sponda aerea di Kjaer. I capitolini ci credono tanto da accorciare le distanze al 69′ attraverso il calcio di rigore trasformato da Leandro Paredes e concesso per fallo di Calabria nei confronti del subentrato Pellegrini che colleziona poi almeno tre opportunità fallite dal 73′ al 76′. Sul fronte opposto Leao non combina di meglio al 77′ essendo anche in posizione di fuorigioco.

SERIE A/ L'Inter asfalta il Monza, il Milan chiude la Roma. Il Napoli non è ancora squadra

Nell’ultima parte dell’incontro il Milan ripristina il distacco con il tris firmato da Theo Hernandez, supportato dall’ottimo Giroud, all’84’. Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Marco Guida, proveniente dalla sezione di Torre Annunziata, ha estratto il cartellino giallo per cinque volte ammonendo rispettivamente Kjaer e Gabbia da un lato, Mancini, Cristante e Huijsen dall’altro. I tre punti conquistati all’interno delle mura amiche in questo ventesimo turno di campionato permettono al Milan di salire a quota 42 nella classifica della Serie A mentre la Roma non si muove, rimanendo ferma a 29 punti.

Video/ Cagliari Bologna (2-1) gol e highlights: autorete decisiva di Calafiori! (Serie A, 14 gennaio 2024)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI MILAN ROMA: IL TABELLINO

Milan-Roma 1 a 3 (p.t. 1-0)

Reti: 10′ Adli(M); 56′ Giroud(M); 69′ RIG. Paredes(R); 84′ Hernandez(M).

Assist: 10′ Reijnders(M); 56′ Kjaer(M); 84′ Giroud(M).

MILAN (4-3-3) – Maignan; Calabria, Kjaer, Gabbia, Hernandez(89′ Jimenez); Loftus-Cheek, Adli(89′ Zeroli), Reijnders; Pulisic(79′ Musah), Giroud, Leao(79′ Okafor). A disp.: Mirante, Nava, Simic, Bartesaghi, Terracciano, Romero, Chaka Traoré, Jovic. All.: Stefano Pioli.

ROMA (3-5-2) – Svilar; Kristensen, Mancini(46′ Pellegrini), Llorente(78′ Huijsen); Celik(78′ Zalewski), Cristante, Paredes, Bove, Spinazzola; El Shaarawy(61′ Belotti), Lukaku. A disp.: Rui Patricio, Boer, Karsdorp, Pisilli, Joao Costa. All.: José Mourinho.

Arbitro: Marco Guida (sezione di Torre Annunziata).

Ammoniti: 43′ Mancini(R); 57′ Cristante(R); 72′ Kjaer(M); 81′ Huijsen(R); 90’+1′ Gabbia(M).

GUARDA IL VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI MILAN ROMA













© RIPRODUZIONE RISERVATA