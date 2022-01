Video/ Milan Roma (3-1) highlights e gol: nemmeno il Covid piega i rossoneri!

Le assenze per Covid di Romagnoli, Calabria e Tomori non hanno minimamente scalfito il Milan che comincia il 2022 allo stesso identico modo di come aveva chiuso il 2021: con una vittoria che ammiriamo nel video Milan Roma 3-1. Le luci di San Siro brillano per la squadra di Pioli che piega la Roma con il risultato di 3-1 e si porta momentaneamente a -1 dai cugini dell’Inter, che hanno fatto un viaggio a vuoto per la decisione dell’ASL bolognese di bloccare i felsinei alle prese con un focolaio ben più esteso di quello dei rossoneri. Giroud inaugura il nuovo anno trasformando un calcio di rigore concesso dall’arbitro Chiffi per il fallo di Abraham che aveva deviato con il braccio largo il tiro di Theo Hernandez.

L’attaccante francese manca però l’appuntamento con la doppietta personale quando Ibanez commette un errore da matita blu con un passaggio orizzontale vietato in tutte le scuole calcio del mondo, il pallone va a sbattere sul palo e poi sulla ribattuta ci pensa Messias a firmare il raddoppio che sembra mettere la gara in discesa per il Diavolo dopo poco più di un quarto d’ora. I giallorossi si rimettono parzialmente in carreggiata poco prima dell’intervallo con la conclusione di Pellegrini deviata dal solito Abraham, questa volta nella porta giusta, che riapre la partita.

VIDEO MILAN ROMA 3-1, IL SECONDO TEMPO

A inizio ripresa Brahim Diaz spacca la traversa con una cannonata micidiale da fuori area, poi Maignan – che nella prima frazione di gioco aveva detto di no a Zaniolo – deve compiere due miracoli sull’attaccante inglese e su Mkhitaryan, tenendo a galla i suoi in una fase dove gli ospiti sono riusciti a mettere alle corde i padroni di casa. L’inerzia del match cambia nuovamente quando Karsdorp, già ammonito, interviene in netto ritardo su Theo Hernandez e si prende il secondo giallo lasciando i capitolini in inferiorità numerica.

Con l’uomo in più il Milan torna a dettare legge e ristabilisce le distanze, Florenzi su punizione scheggia l’incrocio dei pali su calcio di punizione, Ibrahimovic – appena entrato – spiana la strada a Rafael Leao che in campo aperto semina Smalling e non lascia scampo a Rui Patricio. Il portiere portoghese si toglierà comunque una piccola soddisfazione parando un rigore a Zlatan nel recupero, quando ormai i giochi erano fatti con la Roma che ha chiuso addirittura in nove per l’espulsione di Mancini, autore del fallo che ha portato al secondo penalty.

IL TABELLINO

MILAN-ROMA 3-1 (2-1)

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi (78’ Conti), Gabbia, Kalulu, T. Hernandez; Krunic (64’ Bakayoko), Tonali; Saelemaekers (65’ Rafael Leao), Messias, Brahim Diaz (88’ Maldini); Giroud (78’ Ibrahimovic). All. Stefano Pioli.

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Mkhitaryan, Veretout (71’ Afena-Gyan), Lo. Pellegrini (71’ El Shaarawy), Vina (71’ Cristante); Zaniolo (85’ Carles Pérez), Abraham (76’ Shomurodov). All. José Mourinho.

ARBITRO: Daniele Chiffi (Sez. di Padova).

AMMONITI: 7’ Abraham (R), 18’ Zaniolo (R), 44’ Karsdorp (R), 44’ T. Hernandez (M), 56’ Krunic (M), 85’ Mancini (R).

ESPULSI: 74’ Karsdorp (R) per somma di ammonizioni, 90’+3’ Mancini (R) per somma di ammonizioni.

RECUPERO: 5’ pt, 4’ st.

MARCATORI: 8’ rig. Giroud (M), 17’ Messias (M), 40’ Abraham (R), 82’ Rafael Leao (M).

VIDEO MILAN ROMA 3-1





