Video/ Milan Sampdoria Primavera (1-1) gol e highlights: Traorè risponde a Pozzato!

Video Milan Sampdoria Primavera che ha inizio con il colpo di testa del giovane il numero 9 doriano Montevago. Il suo colpo di testa non è preciso ma è comunque in posizione di fuorigioco. Dopo i primi minuti di possesso della Sampdoria ecco che viene fuori il Milan, gestisce la palla ma senza trovare acuti importanti. Tra i più attivi Montevago, con già diverse apparizioni anche in Serie A e che viene cercato molto dai propri compagni. Calcio d’angolo di Berti direttamente sul secondo palo il Milan libera e riparte in contropiede ma sbaglia tutto e possesso Sampdoria. Milan Sampdoria che si sblocca con la rete di Pozzato, uno dei migliori in campo oggi.

Contropiede blu cerchiato Montevago pensa per un attimo la conclusione al volo ma allarga il gioco e serve Pozzato che, a differenza del suo compagno prima, calcio al volo buca il portiere fa passare in vantaggio la Sampdoria. Milan che si gioca il cambio Chaka Traore dalla panchina. Il giocatore impiega soltanto 10 minuti al suo ingresso ed illumina i rossoneri con una bellissima punizione che si insacca sotto la traversa dove il portiere non fa nulla e regala il pareggio del 1-1. L’ingresso del giocatore ivoriano cambia la partita: punta tanto e mette in difficoltà la Sampdoria che però riesce a difendersi bene. Ospiti che cercano di attaccare in contropiede e trovano un calcio d’angolo con l’ultima deviazione di Simic.

VIDEO MILAN SAMPDORIA: IL TABELLINO

MARCATORI: 39′ Pozzato, 67′ Traore.

MILAN (4-3-3): Nava; Casali, Simic, Nsiala, Malaspina; Stalmach (56′ Gala), Victor, Zeroli; Cuenca (56′ Traore), Mangiameli (76′ El Hilali), Alesi (86′ Scotti). A disposizione: Bartoccioni, Torriani, Bozzolan, Foglio, Parmiggiani, Sia, D’Alessio, Paloschi, Longhi. Allenatore: Abate.

SAMPDORIA (3-4–1-2): Tantalocchi; Miettinen, Aquino, Migliardi; Porcu, Uberti, Cecchini, Di Mario; Pozzato (75′ Chilafi); Montevago (64′ Malagrida), Ivanovic. A disposizione: Zorzi, Scardigno, Villa, Pellizzaro, Ntanda, Straccio, Caruana, Leonardi, Savio, Tozaj, Peretti. Allenatore: Tufano.

ARBITRO: Virgilio di Trapani. Assistenti: Lencioni di Lucca e Lisi di Firenze.

AMMONITI: Di Mario, Zeroli, Victor.

