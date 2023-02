Video/ Milan Torino (1-0) gol e highlights: Giroud scaccia la crisi rossonera

VIDEO MILAN TORINO: THEO-GIROUD, ASSE FRANCESE VINCENTE

Milan Torino video gol e highlights dell’anticipo del venerdì della ventiduesima giornata di Serie A tra i rossoneri e i granata. Dopo aver perso sia l’andata in campionato sia la sfida in Coppa Italia, il Milan ha finalmente scacciato la maledizione Torino superando i granata per 1-0. Eppure non è stata una gara facile per i padroni di casa, anzi. Gli uomini di Juric sono stati molto abili a mettere in seria e chiara difficoltà il Milan, incapace sia di liberare la propria area sia di impostare. Nonostante due grandi occasioni di Sanabria, il Toro non riesce a sfondare il muro milanista e a riposo si va a reti bianche.

Nella ripresa dopo qualche occasione per parte, ecco la svolta poco dopo l’ora di gioco: Theo Hernandez pennella in area per Giroud che sovrasta Djidji e infila la sfera alle spalle di Milinkovic-Savic. Una gioia incredibile per il centravanti che esulta a più non posso, baciandosi lo stemma. Un gol che potrebbe valere molto per il Milan, in un periodo nerissimo trovare la forza di reagire in casa sarebbe il miglior toccasana possibile. Ma la partita è ancora lunga, il Toro ci prova ma la difesa dei rossoneri regge che non ha mai retto nelle ultime settimana e si assicura tre punti dal valore inestimabile.

VIDEO MILAN TORINO: FRANCESI SI RISCATTANO, FLOP LEAO

Milan Torino video gol e highlights della vittoria dei rossoneri in casa contro il Torino. Successo di misura firmato Giroud su assist di Theo Hernandez, due giocatori insufficienti nel primo tempo ma che hanno saputo rialzare la china firmando i tre punti di serata. L’attaccante ex Arsenal e Chelsea, dopo aver sbagliato stop, sponde e passaggi in continuazione nella prima frazione, trova un gol bellissimo che inchioda Milinkovic. E il cross da chi arriva? Da Theo Hernandez, anche se nei primi 45 minuti sembra ben lontano da essere il Theo che abbia apprezzato l’anno scorso in particolare. Tanti errori di misura, di posizione, spazzati via da un secondo tempo all’altezza della situazione.

A non rendere come ci si aspettava è stato Leao. Il portoghese sta vivendo un periodo di appannamento, le voci sul possibile rinnovo non sembrano aiutare e ne risentono sia lui sia i rossoneri. Mancano la tranquillità nelle giocate e il guizzo che da sempre contraddistinguono il miglior giocatore della scorsa stagione di Serie A. Lato Torino, non convincono molti elementi della squadra di Juric: Vlasic non brilla, Sanabria si divora tre gol, Djidji si fa “posterizzare” da Giroud. Qualche errore di troppo che hanno rovinato la gara dopo un primo tempo da grande squadra.

VIDEO MILAN TORINO, IL TABELLINO

MILAN-TORINO 1-0

Marcatori: 62’ Giroud.

MILAN (3-4-3): Tatarusanu; Thiaw, Kjaer (dal 70’ Gabbia), Kalulu; Saelemaekers (dall’88’ Calabria), Tonali (dall’89’ Pobega), Krunic, Theo Hernandez; Brahim Diaz (dal 78’ De Ketelaere), Giroud (dall’88’ Origi), Rafael Leao. A disp.: Mirante, Vasquez, Ballo-Touré, Bakayoko, Vranckx, Adli, Messias, Ibrahimovic, Rebic. All.: Stefano Pioli.

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji (dall’80’ Gravillon), Schuurs, Buongiorno (dal 57’ Vojvoda); Singo, Adopo (dal 69’ Karamoh), Gineitis, Rodriguez; Miranchuk, Vlasic (dall’80’ Radonjic), Sanabria. A disp.: Fiorenza, Gemello, Bayeye, Aina, Ilic, Vieira, Linetty, Seck. All.: Ivan Juric.

Ammoniti: 25’ Gineitis, 32’ Kjaer, 49’ Buongiorno, 68’ Schuurs, 82’ Radonjic. Recupero tempo: 5’ 2T.

