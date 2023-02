DIRETTA/ Milan Torino video streaming tv: Adopo ha firmato l’ultima impresa granata

DIRETTA MILAN TORINO: TESTA A TESTA

Quali sono i precedenti della diretta di Milan Torino? In tutte le competizioni le due squadre si sono affrontate per 195 volte con il bilancio in favore dei rossoneri in grado di vincere 74 volte rispetto alle 54 dei granata. Sono stati invece 67 i pareggi. L’ultimo precedente ci porta indietro all’11 gennaio scorso quando le due compagini si sono affrontate negli ottavi di finale di Coppa Italia. Sono passati i granata che dopo 114 minuti equilibrati, con le squadre andate ai supplementari dopo lo 0-0 dei 90′, hanno segnato la rete qualificazione grazie ad Adopo.

I rossoneri non vincono dall’1-0 del 26 ottobre 2021, una gara decisa da una rete di Olivier Giroud al minuto 14. I granata non vincono a San Siro nei novanta minuti dal settembre 2000 sempre in Coppa Italia in una gara terminata col risultato di 0-1. Sarà molto interessante vedere quello che ci racconterà la gara di oggi tra due squadre alla ricerca di tre punti e con la voglia di migliorare la loro classifica. (Matteo Fantozzi)

MILAN TORINO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta Milan Torino sarà possibile seguirla su Dazn, emittente detentrice di tutte le sfide di campionato di Serie A, attraverso un abbonamento mensile oppure per tutta la stagione. Sarà inoltre possibile attraverso streaming video assistere alla visione dell’incontro scaricabile sia su smartphone che su tablet o anche tramite una Smart Tv.

DUE VITTORIE GRANATA QUESTA STAGIONE

La diretta Milan Torino, match in programma venerdì 10 febbraio 2023 alle ore 20:45, racconta di un match che potrebbe rappresentare una grossa chance per i granata. I piemontesi, situati in settima posizione, potrebbero accorciare sui rossoneri che stazionano un grandino più in alto rispetto alla squadra di Juric.

Il Milan in casa ha conquistato sei punti in più rispetto a quelli in trasferta con sette vittorie, un pareggio e due sconfitte tra cui la più recente con il Sassuolo. Una batosta non indifferente che ha gettato ulteriore sconforto in casa rossonera. I granata in trasferta sono reduci da ben quattro risultati utili consecutivi con tre pareggi e una vittoria, quella ottenuta di misura sul campo della Fiorentina.

MILAN TORINO PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Milan Torino vedono i rossoneri con il nuovo assetto di Pioli che è passato dal 4-2-3-1 al 3-5-2. In porta Tatarusanu, difesa a tre con Kalulu, Kjaer e Thiaw. Esterno di centrocampo Calabria con Diaz e Tonali mezzali con Bennacer al centro e Theo Hernandez sulla fascia opposta a quella del capitano rossonero. In avanti Rebic sostituisce Origi rispetto al derby mentre Giroud confermato.

Il Torino risponde invece col consueto 3-4-1-2 di Juric che vede Milinkovic-Savic tra i pali, trio difensivo composto da Djidji-Schuurs-Buongiorno. Aina agirà sulla fascia così come dall’altra parte Vojovoda con il sempre più centrale Ricci e l’ex Samp Linetty a metà campo. Impossibile rinunciare a Karamoh, trequartista alle spalle di Miranchuk e Sanabria.

LE QUOTE DELLE SCOMMESSE

Le quote della diretta Milan Torino vedono favoriti i padroni di casa nonostante l’andamento negativo. Snai quota 1.83 la vittoria della squadra di Pioli mentre il pareggio è a 3.55. Il successo dei granata è invece dato a 4.50 e rappresenta l’esito della partita d’andata.

Equilibrato il Gol/No Gol con quote rispettivamente a 1.85/1.87, pochi centesimi di differenza. Dato a cifra tonda (2.00) l’Over 2.5 ovvero la possibilità di vedere almeno tre gol nell’incontro.











