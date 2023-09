Video/ Milan Verona (1-0) gol e highlights: I rossoneri si rialzano! (23 settembre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS MILAN VERONA (1-0): LA PARTITA

Il Milan non fa spettacolo ma conquista 3 punti fondamentali nel match di San Siro contro il Verona, mettendosi alle spalle una settimana complicata causata dall’umiliazione nel derby ed un pareggio scomodo nell’esordio in Champions League contro il Newcastle. La difficoltà più grande di questa gara, valida per la quinta giornata di Serie A, era probabilmente sbloccare punteggio e mente per i padroni di casa, ed all’ottavo minuto ci ha pensato il numero 10 a prendersi sulle spalle la squadra: Krunic recupera un pallone sanguinoso sulla trequarti avversaria, con Giroud che mette immediatamente in movimento Leao. Il portoghese si invola a rete, diventa imprendibile e a tu per tu con Montipò non sbaglia.

Un calcio alle critiche dell’ala sinistra rossonera, che allontana le critiche e torna a brillare. Si prende i titoli anche Sportiello, che al 20esimo neutralizza una grande azione orchestrata a meraviglia da Folorunsho e Terracciano con un miracolo e non fa rimpiangere Maignan, dando idea di grande sicurezza. Nel secondo tempo l’Hellas prende in mano il possesso palla, rimanendo però sterile, ed il Milan amministra il vantaggio provando qualche discesa pericolosa. Pulisic e Musah nel finale costringono Montipò agli straordinari, al termine di due belle azioni personali, ma non trovano la gioia del gol. Nel recupero anche Jovic cerca il riscatto con la nuova maglia, ma non è fortunato e cinico. Il Diavolo vince 1-0.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS MILAN VERONA (1-0): IL TABELLINO

MILAN-HELLAS VERONA 1-0

Rete: 8′ Leao

MILAN (3-4-3): Sportiello; Thiaw, Kjaer, Tomori; Musah, Krunic (dal 65′ Loftus-Cheek), Reijnders, Florenzi (dal 75′ Bartesaghi); Pulisic (dall’80’ Pobega), Giroud (dal 65′ Jovic), Leao (dall’80’ Okafor)

A disposizione: Nava, Mirante, Adli, Romero, Chukwueze, Pellegrino

Allenatore: Stefano Pioli

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Montipò, Magnani, Hien, Dawidowicz; Faraoni (dal 46′ Bonazzoli), Hongla, Folorunsho, Terracciano (dall’89’ Djuric); Duda (dal 70′ Saponara), Lazovic (dal 70′ Cabal); Ngonge (dall’80’ Suslov)

A disposizione: Berardi, Perilli, Amione, Cruz, Serdar, Charlys, Coppola, Mboula

Allenatore: Marco Baroni

Arbitro: Fabio Maresca (Sez. AIA di Napoli)

Assistenti: Domenico Rocca (Sez. AIA di Catanzaro), Davide Moro (Sez. AIA di Schio)

NOTE. Ammoniti: 24′ Thiaw, 42′ Faraoni, 55′ Bonazzoli, 58′ Musah, 69′ Pioli, 76′ Pulisic

