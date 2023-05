Video/ Milano Sassari (95-72) sintesi e highlights: l’Olimpia vince gara 1 (27 maggio 2023)

VIDEO SINTESI E HIGHLIGHTS DI OLIMPIA MILANO DINAMO SASSARI: IL RACCONTO DEL MATCH

Al Mediolanum Forum di Assago l’Olimpia Milano supera la Dinamo Sassari per 95 a 72 come vedremo nel video della sintesi e degli highlights della serata. Nel primo tempo sembrano essere i padroni di casa guidati da coach Messina a tentare di prendere presto in mano il controllo delle operazioni forzando gli ospiti allenati da coach Bucchi ad inseguirli fin da subito.

I minuti scorrono sul cronometro e la situazione rimane pressochè invariata a giudicare dal successo dei lombardi anche in questo parziale per 27 a 17 maturato anche grazie all’1 a 4 nella palle perse ed il 2 a 1 nelle rubate. Nel secondo tempo il copione non pare cambiare rispetto a quanto ammirato in precedenza ed infatti le Scarpette Rosse si impongono pure in questa fase per 26 a 19 nonostante gli sforzi compiuti dai biancoblu, finora incapaci di mettere davvero in difficoltà i rivali di giornata.

Nell’ultima parte dell’incontro i biancorossi concedono qualcosa alla Dinamo che tuttavia non rimonta per quantomeno prolungare le ostilità all’extratime senza appunto andare oltre il 24 a 17. Ottima vittoria per l’Olimpia Milano che si aggiudica in questo modo gara 1 delle finali playoff con in palio lo Scudetto contro la Dinamo Sassari, già costretta a rimontare.

VIDEO SINTESI E HIGHLIGHTS DI OLIMPIA MILANO DINAMO SASSARI: STATISTICHE

Analizzando le statistiche dell’incontro emerge come Milano abbia meritato di ottenere questo successo a cominciare dalla maggior precisione al tiro complessiva, il 53.3% contro il 47.5%, passando per il dominio a rimbalzo, ben 34 a 25 totali dei quali 9 a 7 in attacco e 25 a 18 in difesa, e senza scordare il 10 a 12 nelle palle perse. Il miglior marcatore assoluto della serata è stato il numero 77 J. Voigtmann grazie ai 22 punti messi a segno per l’Olimpia Milano. Infine, sotto l’aspetto disciplinare, la squadra più scorretta della serata è stata la Dinamo Sassari a causa del 19 a 18 nel computo dei falli personali.

OLIMPIA MILANO – Baron, Melli, Napier, Shields, Voigtmann. Coach: Messina. Panchina: Baldasso, Biligha, Datome, Hall, Hines, Pangos, Ricci, Tonut.

DINAMO SASSARI – Bendzius, Dowe, Jones, Kruslin, Stephens. Coach: Bucchi. Panchina: Chessa, Devecchi, Diop, S. Gentile, Raspino, Robinson, Treier.

