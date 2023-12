Video/ Milano Zalgiris Kaunas (70-83) sintesi e highlights: Shields non basta! (Eurolega, 30 novembre 2023)

VIDEO SINTESI E HIGHLIGHTS DI MILANO ZALGIRIS KAUNAS: LA SINTESI

Al Mediolanum Forum di Assago lo Zalgiris Kaunas supera in trasferta ed in rimonta l’Olimpia Milano per 83 a 70 come vedremo nel video della sintesi e degli highlights della serata. Nel primo tempo i padroni di casa allenati da coach Messina provano a prendere in mano le redini del match senza troppo successo poichè gli ospiti guidati da coach Maksvytis non si lasciano impressionare e rispondono subito colpo su colpo.

Diretta/ Milano Zalgiris Kaunas (risultato finale 70-83): Olimpia battuta in rimonta (30 novembre 2023)

I minuti scorrono sul cronometro ed i lituani ribaltano completamente la situazione creatasi in apertura con un perentorio 23 a 12 di parziale maturato con un’ampia differenza per quanto concerne la precisione al tiro delle due compagini, ovvero il 62.5% contro il 42.9%. Nel secondo tempo il copione del match pare ripetersi rispetto a quanto accaduto in precedenza ed infatti le Scarpette Rosse tornano così ad accorciare il distacco nonostante qualche problema alla mira ma forzando i rivali di serata all’1 a 3 nelle perse a fronte del 2 a 1 nelle palle rubate.

DIRETTA/ Milano Pistoia (risultato finale 81-86): crolla ancora l'Olimpia

Nell’ultima parte dell’incontro i milanesi soccombono davanti ai biancoverdi che siglano un altro 24 a 18 senza appello per le speranze di rimonta italiane. I due punti conquistati lontano dalle mura amiche in questo undicesimo turno della competizione continentale permette allo Zalgiris Kaunas di salire a quota 10 nella classifica dell’Eurolega staccando in questo modo gli avversari di giornata dell’Olimpia Milano, rimasti appunto fermi a 8 punti.

VIDEO SINTESI E HIGHLIGHTS DI MILANO ZALGIRIS KAUNAS: STATISTICHE

Analizzando le statistiche dell’incontro emerge come gli ospiti abbiano meritato di ottenere questa vittoria a cominciare dalla maggior precisione complessiva al tiro, il 56.9% contro il 45.3%. Anche se di poco, i lituani si sono imposti a rimbalzo, 30 a 28 totali dei quali 11 a 12 in attacco e 19 a 16 in difesa, ma hanno perso meno palle degli italiani, 12 a 11, che ne hanno anche rubate un numero superiore, 7 a 6. Il miglior marcatore assoluto della serata è stato il numero trentuno S. Shields grazie ai 21 punti messi a segno per l’Olimpia. Infine, sotto l’aspetto disciplinare, la squadra più scorretta della serata è stata lo Zalgiris a causa del 22 a 19 nel computo dei falli personali.

Diretta/ Stella Rossa Milano (risultato finale 71-93): Lo ne mette trentadue! (Eurolega, 24 novembre 2023)

OLIMPIA MILANO – Bortolani, Flaccadori, Hall, Hines, Lo, Melli, Mirotic, Poythress, Ricci, Shields, Tonut, Voigtmann. Coach: Messina.

ZALGIRIS KAUNAS – Birutis, Butka, Butkevicius, Dimsa, Evans, Giedraitis, Hayes, Lavrinovicius, Lekavicius, Montvila, Smits, Ulanovas. Coach: Maksvytis.

GUARDA IL VIDEO DEGLI HIGHLIGHTS DI MILANO ZALGIRIS KAUNAS















© RIPRODUZIONE RISERVATA