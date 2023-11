Diretta/ Milano Zalgiris (risultato 0-0) streaming video tv: palla a due, si gioca! (30 novembre 2023)

DIRETTA MILANO ZALGIRIS (RISULTATO 0-0): PALLA A DUE!

La diretta di Milano Zalgiris sta per farci compagnia: nel weekend l’Olimpia ha perso ancora in Serie A1, una sconfitta pesante perché arrivata al Mediolanum Forum contro Pistoia, una squadra che mancava da tre anni al massimo campionato e che sta lottando per salvarsi. Contando anche Eurolega e Supercoppa, il record di Milano in questo primo scorcio di stagione è di 9 vittorie e 11 sconfitte: bilancio negativo e certamente non abituale per l’Olimpia che abbiamo imparato a conoscere negli ultimi anni. In campionato Milano occupa il sesto posto in classifica, in compagnia di Tortona e Reggio Emilia: a oggi giocherebbe il primo turno dei playoff contro Venezia e senza il fattore campo.

Certo: una squadra dal simile potenziale potrebbe vincere lo scudetto anche con la testa di serie numero 8 e in ogni caso può sempre aprire una serie utile di risultati, ma adesso che siamo a fine novembre possiamo davvero dire che qualcosa in casa Olimpia stia girando meno del dovuto e che dunque Ettore Messina avrà il compito di sistemare le cose, perché anche le corazzate a volte possono affondare. Per ora mettiamoci comodi e stiamo a vedere cosa succederà sul parquet del Mediolanum Forum in questa partita di Eurolega: ci siamo davvero, la palla a due di Milano Zalgiris si alza! (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA MILANO ZALGIRIS STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Milano Zalgiris sarà come sempre affidata ai canali della televisione satellitare: l'Eurolega di basket è infatti appannaggio di questa emittente che garantisce tutte le partite delle due squadre italiane più altre selezionate di giornata in giornata.

MILANO ZALGIRIS: I TESTA A TESTA

La diretta di Milano Zalgiris è ormai un grande classico in Eurolega, e infatti i precedenti dal 2000 a oggi sono ben 18: il bilancio ci dice che sono i lituani ad essere in vantaggio, ma possiamo comunque parlare di equilibrio visto che le vittorie dello Zalgiris sono 10, contro le 8 dell’Olimpia. L’ultima sfida è del gennaio scorso, vinta dalla squadra di Kaunas al Mediolanum Forum: lo Zalgiris aveva vinto anche in casa, due partite a basso punteggio con Milano rispettivamente a quota 62 e 61 punti, ma il match di Assago era terminato 61-66 ed era stato decisamente poco brillante sul piano offensivo.

L’ultima volta in cui Milano ha festeggiato sul proprio parquet è invece l’anno precedente: gennaio 2022, e anche in questo caso le due squadre avevano dato vita a una serata da mani fredde, con risultato finale 65-58. Il simbolo, se vogliamo, era stato il tabellino di Trey Kell: per lui 0 punti con 0/3 dal campo, 0 assist, 0 rimbalzi e 0 recuperi ma anche 0 palle perse. Il migliore dell’Olimpia era risultato essere Kyle Hines: appena 6 punti per il centro, ma con 3/3 dal campo e conditi da 6 rimbalzi, 4 assist e 4 falli subiti per un 22 di valutazione che ben racconta il suo impatto. Come top scorer, Milano aveva avuto Devon Hall e Troy Daniels a 12 punti, ma con 4/12 complessivo dall’arco e 9/23 al tiro. (agg. di Claudio Franceschini)

MILANO ZALGIRIS: OLIMPIA PER LA CONFERMA!

Milano Zalgiris è in diretta dal Medolanum Forum, alle ore 20:30 di giovedì 30 novembre: si gioca per l’undicesima giornata della regular season di basket Eurolega 2023-2024, ed è una bella occasione per l’Olimpia che, reduce dalla vittoria larga a Belgrado, ha bisogno di trovare continuità in un percorso internazionale che fino a questo momento non ha regalato particolari soddisfazioni, anche se la classifica di Eurolega dopo dieci turni è talmente corta ed equilibrata che una ulteriore vittoria potrebbe portare Milano già in zona playoff.

Una Milano che però, come detto, deve salire di colpi: quattro vittorie e sei sconfitte (lo stesso record dello Zalgiris) sono troppo poco per una squadra che punta concretamente non solo ai playoff ma anche a quella Final Four che era tornata a giocare dopo 29 anni, e che rimane nelle corde di un roster che in estate ha aggiunto un certo Nikola Mirotic, che sta viaggiando su livelli di MVP ma per ora con un bilancio di squadra che non glielo consegnerebbe. Aspettando di scoprire cosa succederà nella diretta di Milano Zalgiris, proviamo a tracciare altri temi in uscita da questa intrigante partita di Eurolega.

DIRETTA MILANO ZALGIRIS: RISULTATI E CONTESTO

Nella diretta di Milano Zalgiris scopriremo se l’Olimpia possa davvero dire di aver trovato ritmo: per sua stessa composizione l’Eurolega rimane un torneo che può presentare alti e bassi nel corso della regular season, la classifica attuale lo dimostra ma chiaramente, per ambire a un posto nei playoff, i momenti positivi devono superare quelli negativi e fino a oggi l’Olimpia ha dato prova di non aver ancora trovato la quadratura del cerchio, giocando partite al di sotto del par e soprattutto non riuscendo ad avere, per ora, un record positivo.

Lo stesso si potrebbe dire dello Zalgiris, ma negli ultimi anni la squadra di Kaunas è in calo: Sarunas Jasikevicius l’aveva portata alla Final Four ma si è trattato di fatto di un risultato estemporaneo, la realtà delle stagioni più recenti ci dice che lo Zalgiris fatica a lottare concretamente per un posto nei playoff. Quest’anno potrebbe ottenerlo, dunque attenzione a quanto accadrà tra poche ore sul parquet del Mediolanum Forum perché Milano ha bisogno di una vittoria per aumentare definitivamente i giri del motore, ma l’avversaria lituana può dire certamente lo stesso.











