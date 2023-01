Video/ Modena Cosenza (2-0): gol e highlights: Gerli e Giovannini affondano i silani

Nonostante gli arrivi di Micai, Cortinovis e Finotto il Cosenza – tra le squadre più attive in questa finestra invernale di mercato – non riesce a lasciare l’ultimo posto in classifica. Nella gara contro il Modena è arrivata l’undicesima sconfitta in campionato per i silani costretti a capitolare per 2 a 0 dopo aver sfiorato il vantaggio nella ripresa – quando il risultato era ancora in equilibrio – sugli sviluppi di una palla inattiva con Meroni, fermato per ben tre volte da Gagno, autore anche di un miracoloso salvataggio sulla linea prima di subire una carica dal difensore avversario che ha costretto l’arbitro a interrompere il gioco e a far tirare quindi un sospiro di sollievo agli undici di Tesser. Al di là di questo episodio, la formazione allenata da Viali ha faticato a rendersi pericolosa nell’arco dei novanta minuti, questo unito a una fase difensiva fin troppo molle nelle battute conclusive del match ha portato alla disfatta, l’ennesima di questa stagione che pure era cominciata sotto i migliori auspici con due vittorie nelle prime giornate.

Si potrebbe quasi dire che il Modena abbia ottenuto i tre punti con il minimo sforzo, visto che nel primo tempo anche i padroni di casa – si giocava al Braglia – non hanno creato praticamente nulla in termini di palle gol e azioni offensive. Solamente a inizio ripresa Diaw ha provato a fare il suo dovere stampando il pallone sulla traversa con un gran colpo di testa. Ci hanno pensato i ragazzi subentrati dalla panchina a dare la scossa decisiva: già al 70’ Bonfanti e Giovannini seminano il panico nella trequarti avversaria e la loro iniziativa non si concretizza per questione di centimetri. E a una manciata di minuti dal novantesimo Gerli ottiene palla, scarta i difensori del Cosenza che restano lì impalati anziché venirgli incontro e trafigge Micai per il vantaggio dei geminiani. Nemmeno il tempo di risistemare il pallone a centrocampo e arriva il raddoppio che chiude definitivamente i giochi, la firma è proprio del numero 19 classe 2001. I play-off restano più che mai alla portata della squadra di Tesser. CLICCA QUI PER IL VIDEO CON I GOL E GLI HIGHLIGHTS DI MODENA COSENZA 2-0 (da skysport.it)

VIDEO MODENA COSENZA 2-0, IL TABELLINO

MODENA-COSENZA 2-0 (0-0)

MODENA (4-3-2-1): Gagno; Oukhadda, Cittadini, Pergreffi, Renzetti (90’+4’ Coppolaro); Armellino (81’ Magnino), Gerli, Gargiulo; Tremolada (60’ Giovannini), Falcinelli (60’ Bonfanti); Diaw (60’ Strizzolo). All. Attilio Tesser.

COSENZA (4-3-1-2): Micai; Rispoli (81’ Rigione), Meroni, Väisänen, La Vardera (66’ Martino); Brescianini, Voca, Florenzi; Cortinovis (73’ Brignola); Zilli (67’ Larrivey), Finotto (73’ D’Urso). All. William Viali.

ARBITRO: Daniele Minelli (Sez. di Varese).

AMMONITI: 25’ Diaw (M), 61’ Renzetti (M), 63’ La Vardera (C), 70’ Micai (C), 71’ Martino (C), 89’ Brignola (C).

RECUPERO: 0’ pt, 5’ st.

MARCATORI: 83’ Gerli (M), 85’ Giovannini (M).











