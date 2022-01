Video/ Modena Fermana (2-0) gol e highlights: altra vittoria gialloblu (Serie C)

VIDEO MODENA FERMANA (2-0): I CANARINI CONTINUANO A VOLARE

Il Modena supera la Fermana grazie ad un rigore di Tremolada e Azzi in pieno recupero. I padroni di casa hanno sprecato tante occasioni rischiando di essere ripresi nel finale. Andiamo a ripercorrere le emozioni del match. Bellissimo tiro di Tremolada indirizzato all’incrocio dei pali, vola Ginestra e la mette in calcio d’angolo. Sperotto calcia due volte dalla distanza, la prima conclusione viene respinta mentre la seconda non trova la porta. Azzi mette un cross teso in mezzo ma non trova nessun compagno pronto all’appuntamento. Tremolada serve Pergreffi che calcia da posizione abbastanza defilata, Ginestra con il piede sventa la minaccia. Ancora Ginestra protagonista questa volta sul tentativo di Gerli, grande protagonista il portiere della Fermana. Capece trattiene Pergreffi in area, calcio di rigore per il Modena! Sulla sfera si presenta Tremolada che non fallisce! La prima frazione termina con il Modena avanti per una rete a zero.

VIDEO MODENA FERMANA: SECONDO TEMPO

Ottimo controllo di Cognini e tiro, Narciso blocca. Armellino calcia da due passi, ottimo l’intervento di Ginestra. Mosti, servito in contropiede, serve in area Azzi, pallone leggermente impreciso e occasione ghiotta per chiudere il match sprecata. Minesso si inventa una bellissima conclusione dal nulla, la sfera termina contro l’incrocio dei pali! Ogunseye entra in area di rigore ma poi calcia alto, Modena che sta sprecando in varie occasioni il raddoppio. Frediani calcia ma Ciofani si immola, Pannitteri poi trova calcia e sfiora il pari in pieno recupero. Azzi! Parte in contropiede e chiude la partita. Il Modena supera la Fermana.

IL TABELLINO

MODENA (4-3-2-1): Narciso 7; Ciofani 6.5, Pergreffi 6.5, Piacentini 6.5, Azzi 8; Scarsella 6.5, Gerli 7, Armellino 6.5; Tremolada 7.5 (88′ Duca s.v.), Mosti 6.5 (76′ Ogunseye s.v.); Minesso 7 (92’ Ponsi s.v.). A disp.: Spurio, Maggioni, Renzetti, Ingegneri, Di Paola, Giovannini, Bonfanti. All.: Tesser

FERMANA (3-4-2-1): Ginestra; Blondett, Urbinati, Scrosta (88′ Kyeremateng); Alagna (88′ Rodio), Capece, Graziano, Sperotto; Bolsius (66′ Pannitteri), Marchi (77′ Frediani); Cognigni (77′ Nepi). A disp.: Moschin, Manardi, Rossoni, Corinus, Pistolesi, Bugaro, Rovaglia. All.: Riolfo

ARBITRO: Sig. Bordin di Bassano del Grappa

RETI: 48′ pt Tremolada (rig.), 97’ Azzi

