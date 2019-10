Video/ Modena Reggio Audace (0-1) highlights e gol. Ai granata basta Scappini

Il video di Modena Reggio Audace ci mostra il successo in trasferta dei granata per 1-0 nella 12^ giornata della Serie C.Il Modena si affaccia subito in avanti ma è la Reggio Audace che prende subito in mano il pallino del gioco. Il vantaggio ospite si concretizza al 16′ con Staiti che addomestica un lungo lancio, sbagliando l’ultimo controllo ma favorendo comunque l’inserimento di Scappini, che da conclusione ravvicinata non può sbagliare. Un gol importante anche se il Modena al 22′ ha subito un’ottima occasione per il pareggio, con un grande intervento di Narduzzo che si oppone a una punizione di Pezzella. Ci prova anche Sodinha con un sinistro di poco a lato, ma prima dell’intervallo è la Reggio Audace a sfiorare il raddoppio con Libutti che si inserisce bene all’altezza del secondo palo su un cross di Zanini, colpendo però il palo. CLICCA QUI PER IL VIDEO MODENA REGGIO AUDACE

VIDEO MODENA REGGIO AUDACE: IL SECONDO TEMPO

A inizio ripresa il match resta vivace, Pezzella al 6′ sfiora il pari per i canarini, al 9′ un’uscita coraggiosa di Gagno su Zanini evita il raddoppio reggiano, poi al 27′ è Kirwan a mancare lo 0-2. Gli allenatori cambiano, il Modena sostituisce Politti, Varutti e Pezzella rispettivamente con Mattioli, Laurenti e Duca, risponde la Reggio Audace rilevando Libutti e Staiti con Favale ed Espeche. Ma è nei minuti conclusivi che il Modena manca di pochissimo il pari: nel recupero Spanò salva di testa sulla linea un tentativo di Bearzotti, quindi al 94′ Rossetti risolve una mischia in area, ma il pari modenese viene annullato per un fallo su Narduzzo in uscita. Tanto basta per la vittoria finale della Reggio Audace che resta sola al quarto posto, a -4 dal Vicenza capolista del girone B.

