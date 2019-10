Diretta Modena Reggio Audace/ Streaming video tv: un derby atteso (Serie C)

Tutto pronto per la diretta di Modena Reggio Audace, gara diretta dal signor Cascone della sezione di Nocera Inferiore, in programma oggi alle 15.00 e valida per la dodicesima giornata del girone B della Serie C 2019-2020. Il Braglia teatro di uno dei derby più attesi della stagione, una partita non semplice per gli uomini di Zironelli – in serie positiva da tre turni dopo la vittoria contro il Carpi – che dovranno affrontare una squadra saldamente situata nelle zone alte della classifica. Gara complicata anche per gli ospiti, reduci da un filotto negativo: dopo la sconfitta di misura di Vicenza di domenica scorsa, è arrivato un pareggio nel turno infrasettimanale contro il Rimini per 2-2. I segreti del Modena si chiamano Pezzella, un giovane di belle speranze al quale Zironelli ha giustamente affidato le chiavi del suo centrocampo, e Gagno, portiere saracinesca decisivo contro il Carpi.

DIRETTA MODENA REGGIO AUDACE: UN DERBY ATTESISSIMO

Il pareggio della Reggio Audace di mercoledì contro il Rimini ha lasciato l’amaro in bocca a mister Alvini. Una partita dominata ma alla fine pareggiata, un doppio vantaggio gettato all’aria per il non aver chiuso definitivamente la partita. Alvini spera nel rientro di pedine importanti come Lunetta e Marchi e che altri uomini, altrettanto decisivi come Scappini e Costa, riacquisiscano la forma migliore. Secondo l’allenatore granata le aspettative su questa squadra sono troppe, reggere il passo di Vicenza e Carpi è una missione impossibile, ma il campionato della sua squadra è in crescita e deve puntare al più alto piazzamento possibile per quelle che sono le sue possibilità. Il pareggio con il Rimini è ormai alle spalle: l’attenzione è tutta rivolta al derby emiliano contro i “cugini” del Modena: una gara che promette emozioni e scintille.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Modena Reggio Audace non è disponibile, ma sarà possibile assistere alla sfida di Serie C attraverso il portale elevensports.it: il sito fornisce le immagini delle partite non solo del campionato di terza serie, ma anche della Coppa Italia Serie C. Possibile assistere al match in diretta streaming a partire dalle ore 15 attraverso dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone: sarà necessario abbonarsi al portale oppure acquistare il singolo evento.

MODENA REGGIO AUDACE, LE QUOTE

Un incontro equilibratissimo secondo le quotazioni, con la vittoria del Modena che è quotata esattamente quanto quella della Reggio Audace a 2.7o. Il segno meno probabile è dunque il pareggio, ma non di molto: l’x è quotato a 2.90 dalle principali agenzie di betting.



