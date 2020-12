Diretta Borussia Monchengladbach Inter/ Streaming video tv: dentro o fuori per Conte

DIRETTA BORUSSIA MONCHENGLADBACH INTER: DENTRO O FUORI!

Borussia Monchengladbach Inter, che sarà diretta dall’arbitro olandese Danny Makkelie, si gioca alle ore 21:00 di martedì 1 dicembre: al Borussia Park, nella quinta giornata del gruppo B per la Champions League 2020-2021, i nerazzurri vogliono evitare la terza eliminazione consecutiva nella prima fase del torneo. Le speranze sono esigue aritmeticamente, ma potrebbero non essere ridotte al lumicino: certo in caso di mancata vittoria l’obiettivo sarà già irraggiungibile al termine della serata, ma vincendo in Germania la banda di Antonio Conte si prenderebbe il vantaggio nella doppia sfida diretta e poi, battendo lo Shakhtar, potrebbe conservare il suo secondo posto in classifica grazie al Real Madrid, che nell’ultimo turno dovrebbe battere i tedeschi. I quali, anche perdendo questa sera, farebbero fuori la Beneamata pareggiando contro i blancos; chiaramente quindi bisogna anche sperare negli altri, ma la vittoria sul Sassuolo ottenuta sabato è un bel biglietto da visita come fiducia. Vediamo quindi quello che succederà nella diretta di Borussia Monchengladbach Inter; aspettando che la partita prenda il via possiamo fare una rapida valutazione sulle scelte da parte dei due allenatori, andando a leggere insieme le probabili formazioni.

DIRETTA BORUSSIA MONCHENGLADBACH INTER STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Borussia Monchengladbach Inter sarà garantita soltanto per i possessori di un abbonamento alla televisione satellitare, non essendo questo il match che è stato scelto per la trasmissione in chiaro: dunque i clienti potranno assistere alla partita di Champions League sul loro decoder o, in assenza di un televisore, attivare senza costi aggiuntivi l’applicazione Sky Go per la visione in diretta streaming video, naturalmente utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI BORUSSIA MONCHENGLADBACH INTER

Per Borussia Monchengladbach Inter Marco Rose deve rinunciare a Bensebaini e Hofmann, assenze sicuramente pesanti: Wendt prenderà il posto del terzino algerino, mentre sulla trequarti Herrmann o l’ex Lazaro potrebbero accompagnare Stindl e Marcus Thuram, con il veterano che però potrebbe anche agire da prima punta in luogo di Pléa, comunque favorito. Centrocampo con la cerniera formata come sempre da Neuhaus e Kramer, davanti al portiere svizzero Sommer ci saranno Ginter ed Elvedi e come terzino destro avremo Lainer. Nell’Inter, scelte quasi obbligate a centrocampo: Vidal è squalificato, di conseguenza la conferma di Gagliardini al fianco di Barella è quasi certa a meno che Conte voglia buttare nella mischia Sensi, che ha appena recuperato. In questo caso Barella potrebbe agire sulla trequarti con Eriksen in panchina, davanti tornerà ovviamente titolare Romelu Lukaku che farà coppia con Lautaro Martinez, sulle corsie laterali qualche dubbio a sinistra con Ashley Young favorito su Perisic, a destra ci sarà sicuramente Hakimi mentre davanti ad Handanovic ecco D’Ambrosio, che completerà il reparto arretrato con De Vrij e Alessandro Bastoni.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha tracciato un pronostico su Borussia Monchengladbach Inter, e dunque andiamo a vedere quello che ci dicono le quote: il segno 1 per la vittoria dei padroni di casa vi farebbe guadagnare 3,05 volte quello che avrete deciso di mettere sul piatto, per contro il segno 2 che regola il successo degli ospiti porta in dote una vincita che ammonta a 2,20 volte quanto investito con questo bookmaker. L’eventualità del pareggio, per la quale dovrete ovviamente puntare sul segno X, garantirebbe una vincita corrispondente a 3,65 volte l’importo giocato.



