Video/ Monopoli Audace Cerignola (2-1) gol e highlights: De Risio-Montini (Serie C)

VIDEO MONOPOLI AUDACE CERIGNOLA: DERBY AI PADRONI DI CASA!

Il derby pugliese tra Monopoli e Audace Cerignola lo vincono i padroni di casa. A decidere sono i gol di De Risio e Montini, che arrivano in un secondo tempo acceso dopo una prima frazione migliore per gli ospiti. Al 33′, il centravanti del Cerignola Malcore sfodera un gran tiro da quaranta metri con la palla che finisce di pochissimo alta. Una vera e propria invenzione del giocatore. Dopo 2 minuti, ancora l’attaccante a sfiorare il gol con una girata in area di rigore con palla anche questa volta finita di poco alta. Al 36′ tocca a Neglia impegnare Nocchi mentre dopo 5 minuti ecco ancora Malcore a sfiorare la rete.

CLASSIFICA MOTOGP/ Mondiale Piloti, Gp Giappone 2022: Bagnaia, occasione persa!

MONOPOLI AUDACE CERIGNOLA: DECIDE LA RETE DI MONTINI

Nonostante l’ottimo primo tempo dell’Audace Cerignola, ad inizio ripresa è proprio il Monopoli a passare in vantaggio. Il gol arriva con De Risio su angolo battuto da Rolando: il giocatore piazza la palla all’angolo alla destra del portiere, portando i suoi in vantaggio. Il Cerignola non si arrende e tenta di trovare il pari che arriva al 69′ con D’Andrea. Una bella azione sulla fascia sinistra con Giofrè, che serve un cross perfetto per il giocatore che batte Nocchi e porta il risultato sull’1-1 momentaneo. All’82’ Montini si inventa una rete che vale i 3 punti: azione personale del centravanti, che mette la palla sotto al sette e regala il derby ai suoi.

DIRETTA/ Mondiali ciclismo 2022: Remco Evenepoel ha vinto, è campione del mondo!

VIDEO MONOPOLI AUDACE CERIGNOLA 2-1: IL TABELLINO

MONOPOLI-AUDACE CERIGNOLA 2-1

MARCATORI: 7′ st De Risio, 23′ st D’Andrea, 37′ st Montini

MONOPOLI: Bizzotto N., De Risio C., de Santis I. F., Falbo L., Fella G. (dal 22′ st Bussaglia A.), Montini M. (dal 44′ st Piccinni M.), Nocchi T. (Portiere), Rolando M. (dal 34′ st Manzari G.), Starita E. (dal 34′ st Simeri S.), Vassallo F. (dal 44′ st Hamlili Z.), Viteritti O.. A disposizione: Ahmetaj M., Avogadri L. (Portiere), Bussaglia A., Cirrottola V., Corti N., Cristallo C., Hamlili Z., Iurino G. (Portiere), Manzari G., Piarulli S., Piccinni M., Simeri S.

Diretta MotoGp/ Gara live e streaming video: vincitore e podio (GP Giappone 2022)

AUDACE CERIGNOLA: Achik I. (dal 14′ st D’Ausilio M.), Bianco R. (dal 19′ st D’Andrea F.), Coccia G. (dal 19′ st Russo L.), Giofre P., Gonnelli L., Langella C., Ligi A., Malcore G. (dal 41′ st Vitali P.), Neglia S., Saracco U. (Portiere), Tascone M.. A disposizione: Allegrini G., Blondett E., Botta M., Capomaggio G., D’Andrea F., D’Ausilio M., Fares G. (Portiere), Inguscio A., Mancarella G., Miguel Angel, Olivera F., Russo L., Trezza S. (Portiere), Vitali P.

CLICCA QUI PER IL VIDEO DI MONOPOLI AUDACE CERIGNOLA 2-1











© RIPRODUZIONE RISERVATA