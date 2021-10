Video/ Monopoli Campobasso (1-2) highlights e gol: altro ko per i gabbiani (Serie C)

VIDEO MONOPOLI CAMPOBASSO (1-2): COLPO MOLISANO!

La sconfitta nello scontro diretto con il Bari sembra aver decisamente raffreddato gli entusiasmi all’interno del Monopoli che esce sconfitto anche dalla sfida con il neopromosso Campobasso che vince con il risultato di 1-2 e condanna i gabbiani biancoverdi al secondo KO consecutivo che li allontana ancora di più dalla testa della classifica di Serie C girone C. Sotto una pioggia battente – che non ha concesso un attimo di tregua ai giocatori in campo e alla terna arbitrale – i padroni di casa si complicano la vita sin dall’inizio con Loria che rischia seriamente di incartarsi subendo il pressing di Rossetti. Gli ospiti vedendo le incertezze degli avversari prendono coraggio e al 5′ sbloccano la contesa: Di Francesco sfonda sulla corsia di sinistra e la mette in mezzo per Tenkorang che non può sbagliare. Viteritti avrebbe la chance di pareggiare immediatamente i conti ma calcia malissimo dal limite. Dall’altra parte Riggio devia una conclusione di Candellori e per poco non se la butta dentro da solo, se non fosse per l’intervento del portiere staremmo sullo 0-2. A pochi minuti dall’intervallo Starita si inventa dal nulla una perla di rara bellezza che non lascia scampo a Raccichini, sesto centro in campionato per l’attaccante di Colombo che firma il momentaneo uno pari. Nel recupero Bontà si divora il gol che avrebbe riportato avanti i rossoblù.

Video/ Taranto Vibonese (0-0) highlights: finisce a reti bianche (Serie C)

In ogni caso il Campobasso ritrova ben presto il vantaggio: il cross di Candellori attraversa tutta l’area di rigore, Guiebre anticipa Tenkorang negandogli la doppietta… peccato per lui che il pallone termini in porta alle spalle di uno sbigottito Loria. Il Monopoli prova a reagire alle avversità, Grandolfo trova l’opposizione di un monumentale Raccichini mentre Nocciolini sbaglia il successivo tap-in, che anche un bambino avrebbe realizzato. Si infrangono così le ultime speranze di riacciuffare almeno il pareggio. I tre punti vanno al Campobasso che dedica il successo a Fabriani, uscito dal campo in barella e trasportato in ospedale per accertamenti dopo aver ricevuto una ginocchiata in testa da Guiebre: momenti di paura perché il difensore aveva perso conoscenza per qualche secondo con l’arbitro che stava andando ad ammonirlo per poi rendersi conto della gravità della situazione e invocare immediatamente i soccorsi. Per fortuna Cristian si è subito ripreso facendo tirare un grosso sospiro di sollievo a tutti quanti, compagni e avversari.

Video/ Palermo Foggia (3-0) gol e highlights: netto successo dei rosanero (Serie C)

VIDEO MONOPOLI CAMPOBASSO 1-2, IL TABELLINO

MONOPOLI-CAMPOBASSO 1-2 (1-1)

MONOPOLI (3-5-2): Loria; Riggio, Bizzotto, Mercadante; Vitteriti (61’ Tazzer), Piccinni (74’ Nocciolini), Morrone (88’ Langella), Bussaglia, Guiebre (88’ Milani); Starita, D’Agostino (61’ Grandolfo). All. Alberto Colombo.

CAMPOBASSO (4-3-3): Raccichini; Fabriani (82’ Sbardella), Menna (58’ Magri), Dalmazzi, Pace; Candellori, Bontà, Tenkorang; Di Francesco (75’ Liguori), Rossetti, Vitali (75’ Vanzan). All. Mirko Cudini.

ARBITRO: Marco Ricci (sez. di Firenze).

AMMONITI: 30’ Candellori (C), 79’ Fabriani (C), 87’ Dalmazzi (C), 89’ Raccichini (C).

Diretta/ Viterbese Grosseto (risultato finale 0-1): decide l'eurogol di Fratini

RECUPERO: 1’ pt, 5’ st.

MARCATORI: 5’ Tenkorang (C), 38’ Starita (M), 52’ aut. Guiebre (C).

CLICCA QUI PER IL VIDEO DI MONOPOLI CAMPOBASSO



© RIPRODUZIONE RISERVATA