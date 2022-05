Video/ Monopoli Catanzaro (1-2) gol e highlights: Iemmello zittisce il Veneziani

Pietro Iemmello sembra essersi lasciato definitivamente alle spalle il brutto episodio di Foggia, quando è stato schiaffeggiato da un tifoso dei satanelli che lo aveva “punito” per la doppietta segnata alla sua ex-squadra. Ed è proprio con una doppietta che l’attaccante classe 1992 – un valore aggiunto per la categoria – ha risolto la partita con il Monopoli, portando alla vittoria il Catanzaro per 2 a 1 nella gara d’andata del secondo turno nazionale dei play-off di Serie C. Un risultato davvero prezioso per la squadra allenata da Vivarini che sabato prossimo tra le mura amiche del Ceravolo può anche permettersi di perdere con un gol di scarto, visto che in caso di parità si qualifica chi ha ottenuto un piazzamento migliore in classifica durante la stagione regolare. Mentre i gabbiani dovranno compiere un’altra impresa, dopo quella in casa del Cesena, per ribaltare la situazione, e non sempre trovi degli avversari che si suicidano con le loro stesse mani.

Il Catanzaro parte meglio con Vandeputte che a inizio gara ci prova per due volte su calcio piazzato, il Monopoli – che prima del fischio d’inizio aveva perso Piccinni per un problema muscolare – non reagisce e sembra in balia degli avversari che a ridosso della mezz’ora si procurano un calcio di rigore per l’atterramento di Bayeye da parte di Loria che travolge il centrocampista francese all’interno dell’aria. Dal dischetto va Iemmello che si fa ipnotizzare dal portiere di Colombo, sembra una serata stregata per il numero 90 che in seguito si riscatterà con gli interessi. Scampato il pericolo i gabbiani passano addirittura in vantaggio al primo vero affondo della gara: cross con il contagocce di Bussaglia per Viteritti che si inserisce sul secondo palo e batte Branduani con un colpo di testa semplicemente perfetto. Nella ripresa il centravanti in prestito dal Frosinone trova il modo di farsi perdonare siglando i due gol che di fatto blindano la qualificazione alle final four, a rovinare parzialmente la festa degli uomini di Vivarini l’espulsione – per somma di ammonizioni – di Scognamillo che dunque non ci sarà sabato prossimo.

MONOPOLI-CATANZARO 1-2 (1-0)

MONOPOLI (3-5-2): Loria; Arena, Bizzotto, Mercadante; Viteritti (74’ Novella), Langella (59’ Hamlili), Vassallo (75’ Morrone), Bussaglia, Guiebre; Starita (75’ Rossi), Grandolfo (90’+2’ D’Agostino). All. Alberto Colombo.

CATANZARO (3-5-2): Branduani; Scognamillo, Fazio, Martinelli; Bayeye (67’ Rolando), Verna, Cinelli (67’ Carlini), Sounas (79’ Welbeck), Vandeputte; Biasci (79’ Vazquez), Iemmello (85’ Bombagi). All. Vincenzo Vivarini.

ARBITRO: Daniele Rutella (Sez. di Enna).

AMMONITI: 20’ Cinelli (C), 26’ Loria (M), 57’ Scognamillo (C), 73’ Vivarini (C).

ESPULSO: 90’+4’ Scognamillo (C) per somma di ammonizioni.

RECUPERO: 0’ pt, 5’ st.

MARCATORI: 33’ Viteritti (M), 70’ e 76’ Iemmello (C).

