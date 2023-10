Video/ Monopoli Foggia (2-2) gol e highlights: finisce in parità il derby pugliese (Serie C, 8 ottobre 2023)

VIDEO, GOL E HIGHLIGHTS MONOPOLI FOGGIA: PARI E PATTA!

Video, gol e highlights Monopoli Foggia, gara valevole per la settima giornata di Serie C Girone C terminata col risultato di 2-2. Gara molto equilibrata nelle battute iniziali con la parità che dura fino alla mezz’ora quando dalla destra Iaccarino trova l’inserimento di D’Agostino che con un poderoso colpo di testa apre le marcature in favore dei padroni di casa. Poco dopo arriva il bis di Santaniello ma il guardalinee ravvisa una posizione di fuorigioco. Le immagini televisive però dicono il contrario in quanto il numero nove del Monopoli era completamente in gioco.

Il Foggia si risveglia nel finale di tempo e al 42′ la prima firma in rossonero di Schenetti riporta la gara in parità. C’è ancora tempo però per gli ospiti per ribaltare il risultato: Schenetti serve in profondità Tonin che controlla e fulmina Perina ed è 1-2 in pieno recupero del primo tempo. Nella ripresa non ci sta il Monopoli e passano solamente sei giri d’orologio prima che Starita sfrutta un grave errore della difesa del Foggia per fare 2-2. Successivamente scarseggiano le occasioni da rete con le due squadre che sembrano alla fine accontentarsi del pareggio. Il Monopoli conquista così il suo quarto punto della stagione mentre il Foggia si assesta al quarto posto insieme al Latina a 12.

VIDEO MONOPOLI FOGGIA, IL TABELLINO

MONOPOLI-FOGGIA 2-2

RETI: 29’ pt D’Agostino (M), 42’ pt Schenetti (F), 45’ pt Tonin (F), 6’ st Starita (M)

MONOPOLI: Perina; Fazio, Cargnelutti, Ferrini (33’ st Fornasier); Hamlili, Vassallo (29’ st De Santis); Borello (43’ st Peschetola), Iaccarino, Starita, D’Agostino (29’ st P. Riccardi); Santaniello (29’ st Spalluto). A disp.: Alloj, Botis, Sorgente, Dibenedetto, Angileri, Cristallo, Simone, Mazzotta. All.: Tomei

FOGGIA: Nobile; Salines, D. Riccardi (24’ st Vezzoni), Carillo, Antonacci; Martini, Marino (40’ st Vacca), Di Noia; Schenetti (40’ st Odjer); Tonin (40’ st Idrissou), Peralta. A disp.: De Simone, Dalmasso, Pazienza, Agnelli, Fiorini, Papazov, Rossi, Brancato, Embalo. All.: Cudini

ARBITRO: Costanza di Agrigento

AMMONITI: Fazio, Ferrini (M).

