Video/ Monopoli Viterbese (1-0): highlights e gol, decide il solito Fella (Serie C)

Nel video di Monopoli Viterbese 1-0 parliamo della partita giocata per la quattordicesima giornata nel girone C di Serie C: in una sfida di alta classifica i pugliesi si impongono grazie ad una rete trovata nel primo tempo, e così riescono a confermare quanto di buono mostrato nella prima parte della stagione e continuare la marcia verso un posto nei playoff, se non addirittura a caccia della promozione diretta. Parte molto bene il Monopoli con il portiere degli etruschi, Vitali, che deve sventare una conclusione a girare di Rota, quindi è Fella a non trovare il gol su colpo di testa da posizione ravvicinata. L’ottavo gol stagionale di Fella arriva comunque al 12′, su lancio dalle retrovie di Giorno che trova pronto l’attaccante di casa. La Viterbese accusa il colpo e rischia di capitolare ancora su una gran botta di Carriero che va a stamparsi sulla traversa. Ospiti troppo poco incisivi in fase offensiva, viene ammonito De Falco per un fallo su Jefferson che cade poi in area proprio su contrasto di De Falco, ma l’arbitro non ravvede gli estremi per la concessione del calcio di rigore. CLICCA QUI PER IL VIDEO MONOPOLI VITERBESE

VIDEO MONOPOLI VITERBESE: IL SECONDO TEMPO

Viene ammonito prima della fine del primo tempo anche Errico per una trattenuta su Rota. Nella ripresa è sempre il Monopoli a tenere in mano le redini del gioco, senza riuscire però a trovare il raddoppio nonostante le occasioni per Carriero, che si conferma molto pericoloso sui colpi di testa, e per Piccinni che manda il pallone vicinissimo al palo. Dopo aver condotto le danze senza raddoppiare, il Monopoli paga la stanchezza nel finale e la Viterbese ha due grandi occasioni per il pareggio. Una con Tounkara, ma la più clamorosa è quella all’inizio dei minuti di recupero, con un palo colpito da De Giorgio che sarebbe stata una beffa però pesante per il Monopoli, che pur soffrendo può comunque incamerare tre punti molto importanti per continuare a respirare aria di alta classifica nel girone C di Serie C

© RIPRODUZIONE RISERVATA