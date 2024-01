Video/ Monterosi Tuscia Brindisi (0-0) highlights: un pari dal sapore di sconfitta (27 gennaio 2024)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS MONTEROSI TUSCIA BRINDISI (0-0): LA PARTITA

Monterosi Tuscia e Brindisi non si fanno male in una gara avara di emozioni. Un pari che serve poche ad entrambe vista l’ultima posizione del Monterosi, 15 punti, e la penultima del Brindisi, 16 punti. L’occasione migliore della prima frazione capita sui piedi di Vano che calcia al volo ma non trova lo specchio. Le due compagini tendono a non aprirsi con lo zero a zero della prima frazione risultato ovvio.

DIRETTA/ Monterosi Tuscia Brindisi (risultato finale 0-0): poche le emozioni (Serie C 27 gennaio 2024)

Nella seconda frazione i padroni di casa provano a dare qualcosa in più per centrare la vittoria. Ekuban lanciato in contropiede spreca una buona occasione. Calderoni ha il pallone della vittoria per il Brindisi ma si imbatte in un grande intervento di Forte. Match che ha sottolineato ancora una volta le grandi difficoltà stagionali delle due compagini.

DIRETTA/ Brindisi Audace Cerignola (risultato 0-1) streaming video tv: Leonetti all'improvviso!

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS MONTEROSI TUSCIA BRINDISI (0-0): IL TABELLINO

MONTEROSI (4-3-3): Forte; Verde, Sini, Mbende, Bittante; Gavioli, Giri, Parlati; Golfo; Vano, Fantacci

BRINDISI (3-5-2): Saio; Calderoni, Bonnin, Bellucci; Monti; Pinto, Bagatti, Vona, Labriola; Trotta, Bunino

GUARDA QUI VIDEO GOL E HIGHLIGHTS MONTEROSI TUSCIA BRINDISI













© RIPRODUZIONE RISERVATA