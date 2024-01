DIRETTA/ Monterosi Tuscia Brindisi (risultato 0-0) video streaming tv: si comincia! (Serie C 27 gennaio 2024)

DIRETTA MONTEROSI TUSCIA BRINDISI (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

La diretta della sfida che pone di fronte Monterosi Tuscia Brindisi sta per iniziare e in attesa del fischio da parte del direttore di gara vi mostriamo le statistiche più interessanti relative al match. Guardando la classifica, le due formazioni si ritrovano rispettivamente al ventesimo e diciannovesimo posto in campionato. Per la formazione laziale i punti sono 14 dopo 22 giornate con 25 gol realizzati e 41 subiti. La squadra biancorossa risulta essere la terza difesa più battuta di questo campionato, peggio hanno fatto solamente Turris e Brindisi rispettivamente con 43 e 44.

L’unica nota positiva risultava essere l’attaccante Rocco Costantino, tuttavia l’attaccante dopo sei reti è stato ceduto al Catania. Dall’altra parte i pugliesi risultano essere la difesa più battuta del campionato con 44 reti prese. I gol fatti sono invece 16 che proiettano la squadra come il peggior attacco di questo campionato ma anche la difesa più battuta. Le due squadre sono separate da soltanto un punto e una vittoria oggi di una delle due formazioni potrebbe significare credere nuovamente nella salvezza. (Marco Genduso)

MONTEROSI TUSCIA BRINDISI STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv Monterosi Tuscia Brindisi sarà trasmessa in esclusiva su NOW poiché Sports Eleven, casa della Serie C nelle ultime stagioni, non detiene più i diritti della terza divisione del calcio che è passata dunque interamente a NOW.

Anche la diretta streaming Monterosi Tuscia Brindisi sarà visibile unicamente su Now, come detto divenuta la piattaforma di riferimento della Serie C avendo l’esclusiva a trasmettere tutto il campionato da qui alla fine della stagione.

BIANCOBLU IN CRISI

La diretta Monterosi Tuscia Brindisi, in programma sabato 27 gennaio alle ore 18:30, racconta della 23esima giornata di Serie C Girone C. I padroni di casa hanno perso delle ultime quattro partite, l’ultima gara del 2023 in casa del Foggia e la più recente ovvero l’1-0 incassato dal Latina. In mezzo a questi due ko anche il pari con la Juve Stabia capolista del Girone e la vittoria casalinga contro i pugliesi del Monopoli per due reti a uno.

Per Brindisi è notte fonda con la vittoria che manca addirittura dal 10 dicembre in occasione del 2-0 sul campo del Sorrento con gol di Bunino e Lombardi. Da quella gara in poi un autentico incubo per i biancoblu: pareggio con il Picerno, sconfitte consecutive contro Turris, Potenza e Catania più l’ultimo risultato ovvero l’1-1 con l’Audace Cerignola.

MONTEROSI TUSCIA BRINDISI, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Monterosi Tuscia Brindisi vedono i padroni di casa schierarsi col 4-3-3. In porta Rigon, terzini Bittante e Sini con Di Renzo e Piroli difensori centrali. Nella zona nevralgica del campo ci saranno Verde, Parlati e Tolomello mentre in attacco Di Francesco, Vano e Silipo.

Il Brindisi replica con un 3-5-2. Tra i pali Saio, terzetto arretrato composto da Gorzelewski, Bellucci e infine Calderoni. I due esterni saranno Valenti e Pinto con Falbo, Bagatti e Vona a centrocampo. In attacco invece giocheranno Trotta a destra e Bunino a sinistra.

MONTEROSI TUSCIA BRINDISI, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Monterosi Tuscia Brindisi danno favorita la squadra di casa a 2.10. Secondo bet365, la X vale 2.30 mentre il 2 fisso leggermente di più a 3.35.

I bookmakers vedono più probabile l’Under 2.5 a 1.55 piuttosto che l’Over alla stessa soglia a 2.30. Il Gol è offerto a 1.98 con il No Gol a 1.72.

