Video/ Monterosi Tuscia Gelbison (0-1) gol ed highlights: ospiti di misura (Serie C)

VIDEO MONTEROSI TUSCIA GELBISON: LA PARTITA

Monterosi Tuscia Gelbison, lo scontro diretto per la zona salvezza disputato allo stadio “Enrico Rocchi” di Viterbo, sancisce una vittoria ospite di capitale importanza. Alla prima sortita offensiva della gara la squadra di Esposito va in vantaggio: lancio di Papa per il capitano Uliano che beffa Forte in uscita. Si tuffa, quindi, in avanti il Monterosi Tuscia che crea qualche grattacapo ad Anatrella prima con Tonin e poi con la grandissima occasione al 44′ di Lipani che spara alto davanti al numero 12 rossoblù. Dopo un minuto di recupero, il direttore di gara manda tutti negli spogliatoi.

Nessun cambio per le due squadre che tornano con gli stessi undici del primo tempo. Subito una grandissima occasione su calcio d’angolo per la Gelbison: Gilli su sponda di Tumminiello non riesce ad inquadrare la porta con un colpo di testa da posizione interessante. Menichini prova a dare una scossa con l’ingresso di Di Renzo per Bittante. Al 90′ trema la Gelbison: Verde con una rasoiata dal limite sfiora il pari. Dopo un finale nervosissimo in cui vengono espulsi Tartaglia e Borri finisce qui: la Gelbison si aggiudica lo scontro diretto in chiave salvezza e regala la prima gioia tra i professionisti a mister Gianluca Esposito. Sempre più complicata la situazione, invece, in casa Monterosi Tuscia, invischiata in zona play-out.

VIDEO MONTEROSI TUSCIA GELBISON: IL TABELLINO

Monterosi Tuscia: Forte; Mbende, Tartaglia, Piroli (54′ Verde), Lipani (54′ Della Pietra (85′ Vitali), Santoro (85′ Gasperi), Parlati, Bittante (65′ Di Renzo), Costantino, Tonin. A disposizione: Basile, Burgio, Di Francesco, Di Paolantonio, Giordani, Moretti, Tolomello. Allenatore: Menichini

Gelbison: Anatrella; Granata, Cargnellutti, Gilli, Uliano (90+1′ Marong), Papa, De Sena, Fornito, Loreto, Nunziante, Tumminiello (65′ Faella). A disposizione: Capone, Correnti, Kyeremateng, Onda, Sane, Vitale. Allenatore: Esposito

Marcatori: 16′ Uliano

Ammoniti: Tartaglia, Borri.

Ammoniti: Uliano, Nunziante, Granata

