Video/ Monterosi Tuscia Messina (0-2) gol e highlights: Emmausso chiude il match (2 dicembre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS MONTEROSI TUSCIA: SINTESI

Il Messina vince in casa del Monterosi Tuscia grazie alle reti siglate da Pacciardi ed Emmausso. Andiamo a ripercorrere le fasi salienti della gara. . Emmausso in mezzo per Plescia che non ci arriva per pochissimo. Fantacci e Silipo scambiano, la conclusione viene respinta da Fumagalli. Messina che prova a costruire ma non trova l’imbeccata giusta. Silipo ha l’occasione per il contropiede ma sbaglia ad impostare. Tre gli ammoniti, al momento, del match, si tratta di Fantacci, Vano e Pacciardi. Pacciardi! Messina in vantaggio! Firenze la mette in mezzo da angolo, Pacciardi ci arriva di testa e la sblocca. Silipo ci prova da punizione, blocca la sfera Fumagalli. Silipo in mezzo, spizza Verde per Vano che di testa prende la traversa! Emmausso prova il tiro a giro, palla fuori di poco! Termina la prima frazione di gara.

Silipo ci prova da punizione, posizione defilata e facile parata di Fumagalli. Cross per Frediani che di testa manca lo specchio ed il pari! Fantacci dal limite, sfera fuori di poco. Rigore a favore del Monterosi! Calcia Silipo che coglie la traversa! Mastrantonio commette fallo su Ragusa, il rigore ora è a favore del Messina! Emmausso calcia e raddoppia! Altro calcio di rigore a favore del Monterosi! Costantino si fa parare la sfera da Fumagalli! Secondo errore di giornata per i padroni di casa. Termina il match.

IL TABELLINO DI MONTEROSI MESSINA

MONTEROSI (3-5-2): Mastrantonio; Sini, Mbende, Cinaglia (dal 46′ Frediani); Bittante, Parlati, Fantacci (dal 75′ Costantino), Verde (dal 75′ Tolomello), Di Renzo; Silipo, Vano (dal 46′ Ekuban). All. Roberto Taurino.

MESSINA (4-3-3): Fumagalli; Polito, Pacciardi, Manetta, Ortisi; Firenze, Frisenna, Scafetta (dal 78′ Salvo); Emmausso, Plescia, Ragusa (dal 78′ Ferrara). All. Giacomo Modica.

MARCATORI: 36′ Pacciardi (ME), 69′ (R) Emmausso (ME).

