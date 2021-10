Video/ Montevarchi Modena (2-1): highlights e gol, colpo dell’Aquila! (Serie C)

VIDEO MONTEVARCHI MODENA (2-1): I CANARINI VANNO KO

Ecco il video di Montevarchi Modena, partita giocata per l’ottava giornata nel girone B di Serie C. Allo Stadio Gastone Brilli Peri l’Aquila Montevarchi supera il Modena in rimonta per 2 a 1. Nel primo tempo sono i padroni di casa guidati da mister Malotti a fallire un’opportunità interessante subito al 1′ quando il pallonetto di Jallow viene intercettato in qualche modo dall’estremo difensore Gagno. I minuti scorrono sul cronometro ed i rossoblè mancano una buona occasione prima che i gialloblu riescano a passare in vantaggio grazie alla rete messa a segno da Scarsella al 23′, insaccando la sfera ribattuta dal portiere su tiro di Bonfanti. I toscani non si danno per vinti e rispondono trovando il gol del pareggio per merito di Mercati al 34′.

Nella ripresa , il copione della partita vive un netto calo per quanto riguarda il ritmo del gioco e le emozioni scarseggiano. Al 64′ gli emiliani sparano alto con Bonfanti su passaggio di Ciofani dalla destra. Nell’ultima parte dell’incontro è Jallow a realizzare la rete della vittoria al 79′, complice un errore commesso in fase difensiva dai canarini. Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Enrico Maggio, proveniente dalla sezione di Lodi, ha estratto il cartellino giallo volte ammonendo soltanto Gerli tra gli ospiti. I tre punti conquistati all’interno delle mura amiche in questo ottavo turno di campionato permettono all’Aquila Montevarchi di salire a quota 10 nella classifica del girone B della Serie C mentre il Modena non si muove, rimanendo fermo con i suoi 12 punti.

VIDEO MONTEVARCHI MODENA: IL TABELLINO

Aquila Montevarchi-Modena 2 a 1 (p.t. 1-1)

Reti: 23′ Scarsella(M); 34′ Mercati(A); 79′ Jallow(A).

AQUILA MONTEVARCHI (4-3-2-1) – Giusti; Bassano, Achy, Tozzuolo Martinelli; Carpani, Mercati, Amatucci; Barranca, Jallow; Gambale. A disp.: Ciabattini, Martorelli, Lunghi, Occhiolini, Poggesi, Doratiotto, Mionic. All.: Malotti.

MODENA (4-3-1-2) – Gagno; Ciofani, Pergreffi, Baroni, Azzi; Scarsella, Gerli, Armellino; Tremolada; Bonfanti, Marotta. A disp.: Narciso, Renzetti, Rabiu, Mosti, Maggioni, Giovannini, Di Paola, Spaggiari. All.: Tesser.

Arbitro: Enrico Maggio (sezione di Lodi).

Ammoniti: 70′ Gerli(M).

