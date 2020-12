Video/ Monza Ascoli (2-0): highlights e gol, i brianzoli non sbagliano (Serie B)

VIDEO MONZA ASCOLI (2-1): VITTORIA BRIANZOLA

Allo U-Power Stadium il Monza supera l’Ascoli per 2 a 0. Nelle fasi iniziali dell’incontro sono gli ospiti allenati dal tecnico Rossi a tentare di prendere subito in mano le redini del match andando alla conclusione con Gerbo al 3′, deviata tuttavia in calcio d’angolo da un difensore avversario. Il suo compagno Bajić, verso il 5′, non riesce a battere il portiere Di Gregorio, bravo a parare in corner un tiro pericoloso. I minuti scorrono sul cronometro ed i biancorossi, dopo qualche attimo di apprensione a causa di un colpo subito da Barillà al 10′ che non sembra comunque impedirgli di proseguire la partita, falliscono un’ottima doppia occasione per passare in vantaggio al 15′ quando il colpo di testa di Gytkjær, ispirato da Sampirisi, è stato respinto prontamente da Leali e, sulla ribattuta, Dany Mota non è riusciti a capitalizzare mandando la sfera sull’esterno della rete. Al 17′ la punizione battuta da Fossati non impensierisce l’estremo difensore avversario, così come al 25′. Il nuovo-tiro cross di Dany Mota si spegne sul fondo al 23′, ritentando inutilmente poi al 29′ per colpa di Leali. Nonostante il mezzo spavento preso in avvio, sono i lombardi a dominare la prima frazione di gioco riuscendo a passare in vantaggio al 34′ grazie alla rete messa a segno da Carlos Augusto, autore di una conclusione potente su assist di Boateng. I padroni di casa vanno poi in cerca del raddoppio con la conclusione di Barillà, bloccata da Leali al 37′, ed il colpo di testa di Gytkjær, imbeccato dal solito Boateng, non centra lo specchio della porta al 43′.

VIDEO MONZA ASCOLI: IL SECONDO TEMPO

Nel secondo tempo gli ospiti provano a partire con lo spirito giusto per rimontare e vanno subito al tiro al 47′ con Donis, incapace in ogni caso di superare Di Gregorio. Al 48′ sono però i biancorossi a disperarsi per la chance fallita da Dany Mota che, sul lancio di Gytkjær, manda il pallone a lato da distanza ravvicinata. Al 53′ il tiro-cross di Sampirisi viene respinto con i pugni da Leali. Al 59′ i brianzoli, su un lancio di Boateng, falliscono un colpo di testa con Barillà, che si ripete poi anche al 63′ sul suggerimento di Dany Mota. Al 67′ Frattesi non capitalizza il filtrante del subentrato D’Errico e, sul fronte opposto, è Bajić a trovare la deviazione in calcio d’angolo di un difensore del Monza al 72′. Nell’ultima parte dell’incontro, precisamente all’88’, ci pensa infine Frattesi a siglare il raddoppio per i biancorossi, sfruttando nel migliore dei modi il suggerimento vincente offertogli da Dany Mota. I tre punti conquistati all’interno delle mura amiche in questo quattordicesimo turno del campionato cadetto permettono al Monza di salire a quota 23 nella classifica della Serie B mentre l’Ascoli non si muove, rimanendo fermo con i suoi 6 punti.

VIDEO MONZA ASCOLI: LE STATISTICHE

Analizzando le statistiche per il video di Monza Ascoli emerge come il Monza abbia meritato di ottenre questa vittoria a cominciare per esempio dal possesso palla finale favorevole con il 65%, dato questo supportato anche da un maggior numero di passaggi totali, 570 contro 304. I padroni di casa hanno inoltre saputo distinguersi soprattutto sul piano della fase offensiva, dove spicca l’11 a 5 nelle conclusioni complessive, delle quali 5 a 2 quelle indirizzate nello specchio della porta, e non va nennemo dimenticato il 154 a 104 negli attacchi, dei quali 50 a 30 quelli pericolosi. Parità nel computo dei contrasti, 11 per squadra. Infine, sotto l’aspetto disciplinare, ciascuna compagine ha commesso 10 falli a testa e l’arbitro Antonio Rapuano, proveniente dalla sezione di Rimini, ha estratto il cartellino giallo per cinque volte ammonendo rispettivamente Bettella, Armellino e Fossati da un lato, Gerbo e Sabiri dall’altro.

IL TABELLINO

Monza-Ascoli 2 a 0 (p.t. 1-0)

Reti: 34′ Carlos Augusto(M); 88′ Frattesi(M).

Assist: 34′ Boateng(M); 88′ Dany Mota(M).

MONZA (4-3-3) – Di Gregorio; Sampirisi, Bellusci, Bettella(57′ Pirola), Carlos Augusto; Armellino(65′ Frattesi), Fossati, Barillà; Boateng(65′ D’Errico), Gytkjaer, Mota Carvalho. All.: Brocchi.

ASCOLI (4-3-3) – Leali; Corbo(89′ Cangiano), Brosco, Quaranta, Sarzi Puttini(70′ Pierini); Gerbo, Saric, Donis(55′ Buchel); Chiricò(56′ Cavion), Bajic, Sabiri. All.: Delio Rossi.

Arbitro: Antonio Rapuano (sezione di Rimini).

Ammoniti: 8′ Bettella(M); 48′ Armellino(M); 64′ Gerbo(A); 78′ Sabiri(A); 85′ Fossati(M).

